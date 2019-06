Mielopatia cervicală – cauze şi simptome Maduva spinarii incepe la baza creierului si se continua prin canalul osos al regiunilor cervicala si dorsala, terminandu-se in regiunea lombara superioara printr-un manunchi de fibre nervoase individuale numite „coada de cal”,potrivit unui documentar realizat de MedLive.ro. La nivelul cervical, maduva spinarii contine fibre care transporta impulsuri catre membrele superioare si inferioare, torace, abdomen, sfinctere etc. Sindromul clinic care rezulta din intreruperea transmiterii normale a impulsurilor se numeste „mielopatie”. Din motive anatomice, mielopatia cervicala se asociaza cu disfunctii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

