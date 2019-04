Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Look Inside va prezinta cazurile a mai multe familii, in proiectul „Impreuna pentru ei, de Paște 2019”, care a ajuns la ediția a opta. Aici puteți afla de familia Costin, ai carei membri iși duc existența intr-o casa ingrijita, familie care ar avea nevoie de alimente și produse…

- Un focar de scrapie a fost descoperit in județul Hunedoara. Este o boala ce afecteaza ovinele. Autoritatea Naționala Sanitara și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat ca este monitorizata circulația mieilor destinați sacrificarii. ”Avand in vedere confirmarea scrapiei in judetele Argeș,…

- Incepand de vineri, 29 martie 2019, a intrat in aplicare planul comun de actiuni ce vor fi intreprinse in Dambovita , in perioada premergatoare si in timpul Sarbatorilor Pascale, pentru protejarea sanatatii si a sigurantei populatiei. Masurile, care vor fi puse in aplicare de catre Directia Sanitara…

- Conducerea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a anuntat joi ca a initiat procedurile pentru stingerea focarelor de pesta porcina africana aparute in judet in luna februarie. "Conform procedurilor din Manualul operational privind pesta porcina africana,…

- Cațiva zeci de caini vagabonzi au fost impușcați in comuna Pomarla, din Botoșani. O vanatoare a fost organizata drept masura de contracarare a virusului pestei porcine africane, care ar putea fi transmis și de cainii fara stapan. Oficialii DSVSA sustin ca in timpul vanatorii au fost ucisi 47 de caini…

- Un barbat dintr-o comuna din județul Cluj a fost amendat, joi, de polițiștii din Bistrița-Nasaud, dupa ce a fost prins ca transporta porci, fara a avea documente de proveniența legala. Pe langa amenda, barbatul a ramas și fara animale, acestea fiindu-i confiscate, in contextul masurilor luate de autoritațile…

- Peste 140 de porci au fost sacrificati in municipiul Sfantu Gheorghe si in localitatea invecinata Valea Crisului, unde au fost depistate, recent, doua focare de pesta porcina africana. Seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna, dr. Siko Barabasi Sandor, a precizat…

- Peste 70 de porci au fost sacrificati intr-un cartier din municipiul Sfantu Gheorghe, unde a fost depistat recent primul focar de pesta porcina africana din judetul Covasna. Directorul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna, dr. Siko Barabasi Sandor, a subliniat,…