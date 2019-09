Dupa aproape patru luni de la internarea sa la Clinica ”Gustave Roussy”, din Paris, procedurile premergatoare intervenției chirurgicale de extirpare a tumorii de sub rinichi, dar și a transplantului de celule stem la care va fi supus Alexandru Haralambie Istrate, din București, au intrat in faza finala. Specialiștii francezi ii vor recolta celule stem care vor fi reintroduse in organismul baiețelului de trei ani. Tratamentele incepute in Romania la Institutul Oncologic București și la Spitalul ”Louis Țurcanu” din Timișoara, au continuat pentru Hari la Clinica ”Gustave Roussy”, din Paris. Aici,…