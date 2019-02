Stiri pe aceeasi tema

- Parintii ar putea avea dreptul la noi zile libere. Este vorba despre situatiile in care scolile sunt inchise si copiii nu pot merge la cursuri. Un proiect de lege prevede ca parinții ar trebui sa aiba dreptul de a sta acasa in zilele in care copilul, mai mic de 10 ani, nu va putea merge […] Citește…

- Concluzie socanta a medicilor de la IML in cazul copilului de un an si 10 luni care a murit dupa o operatie de hernie la Spitalul Sanador din capitala. Micutul a decedat din cauza unei hemoragii interne acute, complicata de un soc hemoragic survenit in timpul operatiei si care nu a fost apoi depistat,…

- Pe la 4-5 ani vei observa ca jocul de rol probabil va fi unul dintre jocurile de baza ale prescolarului tau. Dar ce se intampla atunci cand in aceste jocuri de rol vezi o anumita doza de agresivitate? Specialistii spun ca nu ar trebui sa fii surprins daca uneori observi la copilul tau prescolar…

- Un copil de aproape un an a suferit arsuri grave de la jarul din soba. Micuțul, a fost lasat pe o patura langa soba la caldura. Din soba a sarit insa jar iar patura s-a prins. Parinții au stins focul, dar micuțul suferise deja arsuri, așa ca au chemat ambulanța. Medicii au stabilit ca suferise arsuri…

- O educatoarea de la Gradinita 15 a fost reclamata la Parchet, dar si la Inspectoratul Scolar Vrancea, de parintii unui baietel in varsta de trei ani, care a o acuza ca le-au traumatizat copilul. Micutul a povestit acasa ca a facut obraznicii si din cauza asta educatoarea l-a pedepsit, strangandu-l…

- Dreptul la indemnizația lunara pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani va putea fi oferit, la alegere, persoanei asigurate. Parlamentul a votat, in cadrul ședinței de astazi, modificari ale legislației in acest sens, in lectura finala.

- Parintii ar trebui sa invete sa fie parinti. Mai ales atunci cand au copii la scoala. Este parerea expertilor din Ministerul Educatiei, care ii cheama pe adulti inapoi la scoala. Vor sa ii invete cum sa se poarte cu cei mici. Initiativa e sprijinita de UNICEF.

- Traim cu impresia ca doar noi invatam si influentam copiii. Ceea ce este adevarat pana la un punct. Dar si de la copii adultii pot invata obiceiuri de viata noi, schimba comportamente daunatoare, adopta o dieta mai sanatoasa,...