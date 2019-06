Micuţii atleţi de la CSŞ Ploieşti, opt titluri de campioni naţionali regionali Petre Apostol Pe Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești, a avut loc finala Campionatului Național Regional de Atletism pentru copii la categoriile 2 și 3. Printre participanti s-au regasit si atleți de la Clubul Sportiv Scolar Ploiești, pregatiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, care au avut evoluții excelente, reușind sa obțina 14 medalii, dintre care opt medalii de aur, patru medalii de argint și doua medalii de bronz. Conform noului regulament al forului national la aceste categorii de varsta, probele de concurs au fost: T1 – 50 m, saritura in inalțime, 600 m; T2 – 50 m garduri,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

