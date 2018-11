Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online, transmite Reuters, conform news.ro.Pe primul loc se afla Apple, cu o…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a obținut al treilea, dar cel mai mare profit trimestrial din istoria de 15 ani a companiei, de 311,5 milioane dolari, pe fondul sporirii livrarilor de mașini, informeaza Mediafax.Rezultatul, comenteaza BBC, este o victorie a directorului executiv Elon Musk,…

- Patru mari fonduri publice din Statele Unite ale Americii, care detin actiuni la Facebook Inc, au propus ca Mark Zuckerberg sa paraseasca pozitia de presedinte, din cauza scandalurilor in care a fost implicata compania in ultimul an.

- Sears Holdings, retailer american cu o istorie de 100 de ani, a cerut protectia legii falimentului, punand sub semnul intrebarii viitorul unei afaceri care a dominat la un moment dat piata mall-urilor din Statele Unite, dar care este afectata acum de comertul online, transmite Reuters.Solicitarea…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a discutat cu reprezentantii companiei Bell Helicopter despre posibilitatile de colaborare viitoare cu fortele armate si industria de aparare romaneasca, in cadrul programului de inzestrare in domeniul apararii, cu accent pe doua dintre elicopterele Bell - AH-1Z Viper…

- Citand studiile efectuate de firma de consultanta Interbrand, concernul sud-coreean a precizat ca a fost plasat pe locul sase in clasamentul celor mai valoroase 100 de branduri din lume. Cifra de 59,9 miliarde dolari din acest an reprezinta o crestere de 6,5% fata de valoarea de 56,2 miliarde dolari…

- Atacul informatic asupra a zeci de milioane de conturi de Facebook ramane un mister. Experții platformei de socializare inca nu știu cine sunt hackerii, de unde au atacat sau la ce informații au avut acces.