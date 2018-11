Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 6 noiembrie, experți și lideri din domeniul de business discuta despre transformarile și provocarile acestui sector prin prisma influenței tehnologiei, în cadrul Microsoft Business Summit 2018. Evenimentul exploreaza zona de intersecție dintre tehnologie și business precum și modul…

- Secțiune susținuta de Oscar Farinetti, antreprenorul care a fondat Eataly, un concept de foodhall prezent pe mai multe piete la nivel international printre care si SUA, va fi prezent in calitate de speaker la Microsoft Business Summit, evenimentul anual de tehnologii de business, devenit una dintre…

- 153 de secunde pornește de la povestea uneia dintre surpaviețuitoarele tragediei, Tedy Ursuleanu, și dezvolta un eseu vizual cu privire la o generație aflata in blocaj. Spectacolul studiaza contextul și dinamica individuala și de grup intr-o situație de criza colectiva. Proiectul, o inițiativa a regizoarei…

- Principala provocare cu care se confrunta directorii de tehnologie / directorii tehnici din companii este lipsa de personal calificat, aceasta problema fiind mult mai importanta decat oricare alta de pe agenda departamentelor de IT, a declarat Glenn Fitzgerald - director de tehnologie pentru produse…

- Întrebat, miercuri, într-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, daca are un sfat pentru autoritatile române, în conditiile în care România va prelua de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului UE, Cord Meier-Klodt a spus ca în Europa fiecare trebuie sa îsi…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a afirmat miercuri, la Cluj, ca Romania isi asuma rolul pe care il are in gestionarea problemelor europene si ca anul viitor, in cursul mandatului Presedintiei Consiliului UE, va putea sa demonstreze mai mult acest lucru. Prezent la…

- Mega Image, retailerul cu cele mai multe magazine pe km patrat din Capitala, detine la nivel national o retea de peste 600 de unitati. Dintre acestea aproximativ 500 se regasesc in Bucuresti, atat supermarketuri, cat si concept store-uri, magazine de proximitate Shop&Go sau magazinele Gusturi…

- Cele doua organizatii au informat ca se alatura SRJ MediaSind si condamna in mod ferm ciocnirile violente care au avut loc in data de 10 august la Bucuresti, in urma carora au fost ranite 452 de persoane, inclusiv jurnalisti. 'Jandarmii romani au atacat, fara motiv, jurnalistii care relatau…