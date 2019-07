Microsoft achită 25 de milioane de dolari în ancheta privind acte de corupţie la contracte în Ungaria Compania americana Microsoft a acceptat sa achite 25 de milioane de dolari (22,29 milioane euro) pentru solutionarea unui litigiu cu Administratia SUA privind încalcarea reglementarilor anticoruptie în vederea obtinerii unor contracte în Ungaria.



Comisia SUA pentru Garantii si Tranzactii financiare (SEC) a anuntat, luni, ca Microsoft a acceptat plata a 25 de milioane de dolari (22,29 milioane euro), inclusiv o amenda penala de 8,75 milioane de dolari (7,79 milioane euro) impusa filialei Microsoft Ungaria, pentru solutionarea litigiului, relateaza agentia Reuters, citata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

