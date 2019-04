Microsoft a suferit un atac cibernetic. Serviciile de e-mail au fost sparte de hackeri

Combinatul Siderurgic Galati face angajari. Cand sunt programate campaniile de recrutare?

Combinatul Siderurgic Galati angajeaza anul acesta peste 200 de muncitori, prin intermediul Scolii de Ucenici. In 2019, Programul de Ucenicie a fost regandit si are trei campanii de recrutare, in lunile aprilie, august si… [citeste mai departe]