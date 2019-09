Un microbuz transformat in mini-muzeu se va deplasa la scolile din judet pentru ca toti copiii care nu pot ajunge la Buzau sa aiba acces la informatia oferita de un muzeu adevarat. Microbuzul pe care Muzeul Judetean din Buzau intentioneaza sa-l transforme intr-un mini-muzeu pe roti este pregatit sa intre in lucru. Pentru a-si putea indeplini misiunea de mediatizare a patrimoniului detinut de Muzeul Judetean, microbuzul va trebui sa sufere unele modificari la interior. Proiectul ”Museum-bus” a fost conceput la inceputul acestui an special pentru a imbunatati strategia institutiei de a atrage cati…