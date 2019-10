Stiri pe aceeasi tema

- Persoane necunoscute au trasat mai multe dungi cu un spray cu vopsea neagra pe autocolantul aplicat pe autovehicul, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, cei care au anuntat politia au fost reprezentantii USR,…

- Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii EUCPN si Statele Membre ale Uniunii Europene lanseaza astazi, 17 octombrie 2019, campania europeana de prevenire a traficului de persoane "Esti victima a traficului de persoane Ai drepturi ". Campania este lansata cu prilejul Zilei Europene de Lupta Impotriva…

- Zeci de percheziții se desfașoara, marți, in București și alte șapte județe, la persoane banuite ca au luat credite cu acte false și au depus declarații fiscale false pentru ca cei care se imprumutau sa figureze ca angajați ai unor firme. Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul este de 3,2 mil.lei.…

- Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a lansat campania de prevenire a traficului de persoane in scopul exploatarii prin cersetorie, DA-I LIBERTATE! NU-I PLATI EXPLOATAREA!, in cadrul conferintei de la Bucuresti, din data de 03.10.2019. Conferinta a reunit reprezentanti ai…

- Titi Aur lanseaza un puternic semnal de alarma, dupa accidentul grav produs o șosea din Ialomița, in urma caruia 10 persoane au murit, 7 persoane sunt ranite, din care doua acum se afla pe masa de...

- Azi, 5 septembrie, a fost lansata campania ,,10 pentru siguranța” in cadrul unei conferințe de presa. Campania destinata creșterii gradului de siguranța a elevilor se va derula pana la data de 20 septembrie, perioada in care vor fi intensificate acțiunile de informare a elevilor, parinților și cadrelor…

- Incendiul in care un microbuz a ars complet, luni seara, in timp ce rula pe raza localitatii Siliscani, din comuna Gorbanesti, ar fi fost provocat de un scurtcircuit, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu, potrivit Agerpres.Aceasta a precizat…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica, in urma accidentului produs in localitatea Brezoi, printre acestea numarandu-se o femeie gravida in luna a saptea si doua adolescente, de 10 si 16 ani, informeaza...