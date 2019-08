Microbuzele școlare sunt pregătite să îi transporte pe elevi Microbuzele școlare au fost verificate de polițiștii hunedoreni. Oamenii legii vor sa se asigure de faptul ca mijloacele de transport ale elevilor sunt singure din punct de vedere tehnic. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Hunedoara, in vederea desfașurarii acțiunilor premergatoare deschiderii noului an școlar, au verificat microbuzele școlare, starea de funcționare a acestora, sistematizarea rutiera din apropierea unitaților de invațamant precum și verificarea documentelor ce stau la baza pentru punerea in circulație a autovehiculelor destinate transportului rutier școlar. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Noapte cu bucluc pentru un șofer din Hunedoara. Acesta a fost depistat de catre polițiștii albaiulieni cu permisul de conducere anulat Un sofer din Hunedoara a fost prins la miezul nopții de catre polițiștii albaiulieni conducand cu permisul suspendat de un an. La data de 29 august 2019,…

- Cei noua indivizi au fost depistați de polițiștii de la rutiera in trafic, marți, pe strazile din Timișoara. Circulau fara placuțe de inmatriculare sau nu le aveau montate in locurile special prevazute. Oamenii legii i-au depistat in urma unor controale in trafic. “Polițiștii au procedat la…

- In cele șapte zile ale acțiunii „Truck & Bus”, polițiștii gorjeni au verificat peste 1350 de autovehicule de transport persoane și marfa si au aplicat sute de sanctiuni, in urma controalelor efectuate in trafic. Verificarile au fost facute simultan in toate statele membre ale…

- Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri au fost oprite pentru control, de politistii rutieri. Activitatile au avut loc, simultan, in toate statele membre ale U.E. Pe parcursul saptamanii 22 – 28 iulie a.c., Directia Rutiera a Politiei Romane a coordonat,…

- Politia Romana, prin Directia de Politie Transporturi, efectueaza permanent actiuni si controale in porturile maritime, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor economico financiare. Actiunile desfasurate de politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, in primele sase luni ale anului…

- Polițiștii locali spun ca au continuat toata saptamana acțiunile pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public. „Astfel, dupa ce in prima saptamana de la demararea acțiunilor care includ pande, supravegheri și monitorizare video a rampelor clandestine de deșeuri…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca au extins acest proiect prin achiziționarea celor 10 autobuze noi, iar rutele au fost suplimentate cu 7 trasee care permit sa fie acoperite alte doua zone din oraș – Buna Ziua și Grigorescu. Astfel, acum sunt…