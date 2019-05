Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara care insoțea elevii olimpici din Bacau și care a fost ranita grav in urma accidentului de microbuz de la Cluj a fost operata de urgența și are nevoie de sange. Doua eleve sunt in coma. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 11 persoane au fost ranite, iar doua sunt in stare de inconstienta, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj, citat de Agerpres.

- Un accident de circulație, soldat cu trei persoane ranite ușor, s-a produs miercuri dimineața, la ieșire din localitatea Huedin inspre Oradea. Potrivit primelor informații, conducatoarea unui autoturism, o tanara in varsta de 28 de ani, in timp ce se deplasa dinspre Huedin inspre Oradea, din cauza neatenției,…

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru dintre acestia fiind raniti mai grav, potrivit primelor informatii.

- Pompierii Detasamentului Slatina si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta au intervenit in aceasta dimineata, in comuna Valea Mare, din judetul Olt, la un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz.Potrivit ISU Olt, in cele doua autovehicule se aflau cinci persoane,…

- Accidentul de microbuz de pe Autostrada Transilvania, din judetul Cluj, in care cinci persoane au fost ranite, a fost transmis live pe facebook de șofer.Intr-o postare pe facebook se vede cum șoferul care a provocat accidentul de microbuz in urma caruia cinci persoane au fost ranite, pe Autostrada…

- Un grav accident de circulație, soldat cu cinci persoane ranite, s-a produs luni, in jurul orei 11:30, pe Autostrada Transilvania, in judetul Cluj. Potrivit primelor informații, accidentul a avut loc pe autostrada A3, la KM32, pe sensul de mers dinspre Gilau inspre Turda, in apropierea localitații Salicea.…

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce un microbuz s-a rasturnat, luni, pe autostrada A3, in zona orasului Turda. "Este vorba de un accident rutier care a avut ca urmare rasturnarea unui microbuz cu mai multi pasageri. Intervin la locul evenimentului doua autospeciale de descarcerare,…