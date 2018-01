Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu. „Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia…

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Trei persoane sunt transportate la spitalul din Sibiu, dupa ce un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Lovitura DURA pentru Carmen Dan, dinspre…

- ISU Sibiu a anunțat, potrivit Agerpres, ca microbuzul a cazut intr-o rapa ce cinci metri. Din cele patru persoane, trei vor fi duse la spitalul din Sibiu. Accidentul s-a produs pe drumul spre stațiunea Paltiniș. ”Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda.

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism care cobora catre Sibiu a intrat in coliziune cu o alta mașina care circula regulamentar din sens opus. Un alt turism a lovit din spate pim mașina care nu a adaptat viteza. Read More...

- Sapte persoane ranite, din care doi copii, au fost preluate de ambulante si transportate joi seara la spitalele din municipiul Sibiu, ca urmare a unui accident rutier care a blocat soseaua spre statiunea Paltinis, a anuntat Ramona Nistor, purtator de cuvânt al ISU Sibiu.

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat patru ambulante,…

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre...

- Un accident in care sunt implicate mai multe masini s-a produs, joi seara, pe drumul judetean care duce catre statiunea Paltinis. "La fata locului intervin autospeciala pentru transport victime multiple, SMURD C Terapie Intensiva mobila si SMURD Paltinis. Sase persoane sunt ranite (5 adulti…

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat…

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

- Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.…

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN 17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava, traficul rutier in zona desfasurandu-se pe un singur fir, alternativ, informeaza un

- Sambata dimineața, in judetul Hunedoara, s-a activat planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier grav, produs in localitatea Mintia, intre un autotren si un microbuz. 9 persoane au fost ranite. La fata locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare si 5 echipaje medicale SMURD si…

- Patru persoane, au fost ranite sambata, pe Drumul National 1, intre Cristian si Saliste, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, potrivit politiei. Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost…

- Comform ISU Hunedoara, la fata locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare si 5 echipaje medicale SMURD si SAJ, inclusiv o autospeciala pentru victime multiple si a fost declansat Planul Rosu de Interventie. Dupa evaluarea primara a fortelor de interventie au rezultat 3 victime cu politraumatisme…

- Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile pe DN 17, in judetul Suceava, si s-a oprit intr-o gradina. Accidentul s-a produs in localitatea Prisaca Dornei intr-o curba unde frecvent se produc evenimente rutiere. Doua femei au fost ranite,…

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism Opel a incercat sa intoarca, sambata, pe Centura municipiului Buzau si nu s-a asigurat, fiind lovit de o autoutilitara incarcata cu lemne. In urma impactului, atat barbatul care a provocat accidentul cat si sotia sa care se afla in masina au fost…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut vineri dimineata pe autostrada A1 Sebes-Deva, in zona Pianu. Din primele date, au fost implicate trei masini. Potrivit ISU Alba, la fata locului au fost chemate sa intervina echipaje SMURD Sebes si o ambulanta. Accidentul s-a petrecut la…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Un accident grav a avut loc, miercuri, pe DN 7 in judetul Sibiu, unde o autoutilitara si un microbuz de transport persoane s-au ciocnic. Potrivit primelor informatii, patru persoane au fost ranite. Trei persoane din microbuz si una din autoutilitara au fost ranite in urma impactului dintre cele doua…

- In accident au fost implicate doua masini in care se aflau patru adulti, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis. In urma impactului, doi barbati au ramas incarcerati si toate victimele au avut nevoie de ingrijiri medicale. Doar cei incarcerati au fost…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe Autostrada A 1 Bucuresti - Pitesti si in care au fost implicate trei autovehicule. La aceasta ora, traficul este blocat.

- Un microbuz cu pasageri, care se deplasa din Cehia spre Republica Moldova, a derapat de pe carosabilul acoperit de zapada si s-a rasturnat duminica, 10 decembrie, intre localitatile Tulghes si Borsec din Romania. Din cele 20 de persoane implicate in accident, doua au decedat pe loc, iar sapte au fost…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica pe DN3, in zona localitatii Lehliu, judetul Calarasi, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul...

- Alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, informeaza Mediafax. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta ...

- Un accident in care au fost implicate sapte masini a avut loc, luni seara, in Capitala, in urma acestuia doua persoane fiind ranite usor si transportate la spital pentru investigatii amanuntite, potrivit Brigazii de Politie a Municipiului Bucuresti. Accidentul a avut loc pe Bulevardul…

- Un accident rutier in care au fost implicate șapte autoturisme s-a produs luni seara pe bd Geniului, pe sensul spre piața Leu, doua persoane fiind ranite ușor. Potrivit polițiștilor rutieri, cauza probabila a accidentului este nepastrarea distanței între vehicule.…

- Accident spectaculos pe D.N 71, in comuna damboviteana Ulmi. O soferita in varsta de 47 de ani s-a rasturnat cu autoturismul de teren pe care il conducea si s-a oprit intr-o alta masina, parcata pe marginea drumului. Din accident au rezultat patru victime, printre care si doi adolescenti.

- In accidentul care a avut loc la kilometrul 208+500, intre localitațile Perșani și Fagaraș, au fost implicate doua autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brașov, Gabriela Dinu, un autoturism cu numar de Vaslui, care circula dinspre Sibiu spre Brașov, s-a angajat in depașirea neregulamentara…

- ACCIDENT CUMPLIT in Ungaria: Trei romani au murit, mai multe persoane sunt ranite. Un autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat…

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora circulatia rutiera este blocata pe DN1C, in localitatea Tautii Magheraus, judetul Maramures, din cauza unui accident rutier produs la kilometrul 158 900 de metri, in care un autotren incarcat cu nisip s a rasturnat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme.Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta,…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, pe DN1, la Miraslau, unde doua autoturisme au intrat in coliziune, iar patru persoane au fost ranite. ”Detașamentul Aiud intervine la un accident rutier pe DN1, pe raza localitații Miraslau, unde doua autoturism s-au ciocnit. Sunt patru victime dintre…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, pe DN1, intre Aiud si Turda, la Miraslau. Din primele date, patru persoane au fost ranite dupa ce trei masini au intrat in coliziune. Potrivit ISU Alba, doua dintre persoane sunt prinse in caroseriile autovehiculelor. Traficul…

- Un numar de 14 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz de transport persoane si un TIR cu cereale s-au ciocnit in judetul Iasi, la fata locului intervenind mai multe edchipaje de pompieri si Ambulanta. Din primele informatii, nu au existat persoane incarcerate, victimele fiind constiente.…

- Traficul de mare tonaj spre si dinspre Galati se desfasoara cu dificultate Foto: Arhiva. În aceasta perioada, traficul de mare tonaj spre si dinspre Galati se desfasoara cu dificultate, deoarece traversarea Dunarii se face doar cu un singur bac, în loc de doua. Potrivit corespondentei…

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua mașini, care a avut loc sambata seara, pe DN 1, la intersecția cu drumul spre orașul Cisnadie, potrivit Poliției și reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu. Printre raniți…

- Știri Arad. Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma impactului dintre o masina si un microbuz pe un drum judetean din Arad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de...

- Sunt implicate un autoturism și un microbus de persoane. Potrivit primelor informații, nu sunt persoane incarcerate, dar totuși trei persoane sunt ranite. La fața locului intervine echipajul SMURD, doua echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța și Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad.…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu cateva minute in Arges. un microbuz de transport persoane s-a rasturnat in localitatea argeseana Stolnici. Vom reveni cu amanunte! Ultima actualizare: Joi, 09 Noiembrie 2017 16:09

- Potrivit polițiștilor, in urma impactului dintre autobuz și autoturism, mai multe persoane au fost ranite. Dintre cele cinci persoane care se aflau in autoturism, doua victime au ramas incarcerate și au fost scoase cu ajutorul pompierilor timișeni. Acestea au fost preluate de ambulanțe și…