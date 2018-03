Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes – Benz Sprinter, in valoare de peste 46.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Germania.…

- Politistii de frontiera din Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un microbuz cautat de autoritatile italiene pentru confiscare. "In data de 27 martie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita/…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, impreuna inspectorii vamali, au depistat, la controlul de frontiera, un tanar din R. Moldova care consumase droguri si care avea ascuns, in interiorul pantofului, un plic de plastic cu 5 grame de hasis. Potrivit Politiei de…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, ascunsa in borseta unui cetatean moldovean, o carte de identitate falsa care urma sa fie folosita in Germania. Astfel, la sfarșitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei, s-a prezentat pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I - judetul Mehedinti au depistat un cetatean sloven care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism, marca BMW, ce era semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I – judetul Mehedinti au depistat un cetatean sloven care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism, marca BMW, ce era semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi A3 cautat de autoritatile spaniole pentru confiscare."In data de 20 martie a.c.,in jurul orei 08:30, la Punctul de Trecere…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai rutier au depistat i predat autoritilor competente un cetean român urmrit internaional pe numele cruia era emis o alert de punere în aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritile din Germania.La sf&aci...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati rutier au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania.…

- NADLAC. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au prins, in 12 ore, trei cetațeni romani pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea si mandate europene de arestare pentru infractiunile de furt, abandon familial si…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Un barbat din Gorj a avut ghinion: nu si-a mai putut plati ratele la Mercedes si a intentionat sa trimita masina inapoi, in Germania. Numai ca, intre timp firma de leasing nemteasca a declarat Mercedesul ca fiind furat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.Potrivit Garzii de Coasta,…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat și predat autoritaților competente un cetațean italian cautat de catre autoritațile din Italia pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la omor. Ieri, 10 martie a.c.,, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu Mare, s-a…

- Mai mulți migranți au ajuns cu hipotermie la Spitalul Oravița dupa ce au trecut illegal granița in Romania, fiind depistați de Polițiștii de Frontiera. O familie de patru cetateni straini, care nu vorbeau limba romana, a fost prinsa dupa ce a trecut ilegal granita in Romania, in dimineata de 7 martie,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- PRINS…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana si moldoveana, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extradare emis de autoritatile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes, in valoare de aproximativ 65.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Italia. In…

- HOTI…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un utilaj Compresor care figura in bazele de date ca fiind furat din Franta. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit și ridicat in vederea continuarii cercetarilor componentele de la 6 motociclete, precum și un scuter, care figurau in bazele de date ca fiind furate din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 07.00, in Punctul de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in P.T.F. Siret și la frontiera verde, peste 7.300 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 85.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Azi dimineața, in jurul orei 02.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat cinci persoane din Irak si Iran care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse printre bagajele unei remorci atasate unei autoutilitare. In aceasta dimineata, in jurul orei 01.38, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov ndash; Garda de Coasta au descoperit, in interiorul unui autocamion condus de un cetatean ucrainean, 20 kg cu tutun pentru narghilea de contrabanda, peste limita legala admisa. In data de 18.02.2018, la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, impreuna cu inspectorii vamali, au descoperit 15.400 tigarete de provenienta R. Moldova, ascunse in locuri special...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, mai multe piese ce aparțineau unor motociclete cautate de autoritatile din Italia. Azi, 14 februarie a.c.,…

- Polițiștii Punctului de Trecere a Frontierei Bors au descoperit, la un control efectuat in momentul in care un barbat de 46 de ani voia sa intre in țara, ca autoturismul pe care-l conducea, in valoare de 40.000 de euro, figura ca „bun cautat pentru confiscare” din Marea Britanie, in data…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Germania, pentru furt in banda organizata si fraude informatice. La data de 6 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciul de Investigatii Criminale Dambovita au depistat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak au depistat un autoturism marca BMW X5 in valoare de 13.000 de euro, cautat pentru confiscare de autoritatile din Marea Britanie. In data de 04.02.2018, ora 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac -Nagylak,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca Nissan Juke, ce figura ca fiind furat din Franta, din data de 23.09.2016. In data de 01 februarie a.c., in jurul orei 15.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- PENAL…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi, cautat de autoritatile romane. Astfel, in ziua de 29 ianuarie, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I au descoperit aproximativ 800 de pachete cu tigari de provenienta sarbeasca, ascunse in cabina unui sofer sarb si in spatiile destinate stingatoarelor de incendiu. In seara zilei de 21.02.2018, ora 21.00, in Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Fiat Punto, in valoare de 10.000 lei, cautat de autoritatile din Germania. Ieri, la ora 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat pentru…

- La Vama Sculeni s-au gasit bancnote false. Echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari. Nimic deosebit pana aici, doar pana in momentul cand acestea s-au dovedit a…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in tara folosind o carte de identitate eliberata de autoritatile bulgare, apartinand altei persoane. In data de 11.01.2018, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari, false. In data de 11 ianuarie, in jurul orei 04.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni -…

- Bunuri in valoare totala de peste 130.000 de lei, susceptibile a fi contrafacute, au fost confiscate joi de politistii de frontiera giurgiuveni de la doi cetateni turci care incercau sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un comunicat de presa emis de ITPF Giurgiu. "Joi, 11 ianuarie,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care s-au dovedit a fi false. In data de 10 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Zeci de taximetristi din municipiul Buzau au fost luati la control de oamenii legii. Printre cei vizati de politistii au fost soferii de taxi din fata Garii CFR Buzau. In mod surprinzator, taximetristii s-au aratat incantati de controale, deoarece vor sa fie eliminata pirateria. Politia a urmarit legalitatea…

- IVENTIV…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, ascunse in bagajul si lenjeria intima ale unui cetatean din Republica Moldova, doua carti de identitate false, care urmau sa fie folosite in Germania. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat un cetatean roman pe numele caruia era emis un mandat european de arestare de catre autoritatile romane, pentru savarsirea infractiunii de talharie.Potrivit Garzii de Coasta, la sfarsitul saptamanii trecute,…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in PTF Siret și la frontiera verde, peste 8.300 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri, 27 decembrie a.c., in jurul orei 05.00,…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, potivit IPJ…