- Un microbuz in care se aflau șapte persoane a fost lovit de tren, miercuri dimineața, la un pasaj peste calea ferata din localitatea Lovrin, județul Timiș. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, dar au refuzat transportul la spital, potrivit Mediafax.Accidentul s-a produs miercuri…

- Locomotiva si un vagon al unui tren cu zeci de calatori au deraiat, sambata, in judetul Bacau, dupa ce trenul a lovit un camion. Traficul feroviar se desfasoara pe un sens cu restrictie de viteza de 30km/h. Trenul avea doua vagoane de pasageri, in care se aflau 50 – 60 de persoane. In urma impactului,…

- Accidentul a avut loc joi, 18 aprilie, la pranz, la o trecere cu calea ferata din localitatea bistriteana Beclean. Nu exista victime, insa cinci oameni, dintre care trei copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Carnagiu pe calea ferata, luni seara, la Balhacu. Șoferul unui microbuz de transport persoane care circula dinspre Arad spre Galați, a trecut cu mașina peste calea ferata care intersecteaza DN2B, fara sa observe trenul care se apropia. Microbuzul a fost izbit in plin, iar in urma impactului, trei persoane…

- Un barbat din Braila, in varsta de 79 de ani, a murit dupa ce a fost lovit de tren, joi, in timp ce traversa calea ferata in zona Lacu Dulce din municipiul Braila, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. Barbatul a fost spulberat de trenul care circula pe ruta Bucuresti - Galati, iar in urma…

- Un accident a avut loc astazi la o trecere la nivel cu calea ferata din judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, un camion incarcat cu materiale de constructii a fost lovit de tren, la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Liteni, judetul Suceava.Reprezentantii ISU Suceava nu s au anuntat…

- Un autoturism a fost lovit, in localitatea Cordun, de trenul de persoane Suceava-Bucuresti Nord, dupa ce s-ar fi defectat si a ramas pe calea ferata, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul sef adjunct Robert Costan. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs…

- Un accident a avut loc in aceasta dupa amiaza la o trecere la nivel cu calea ferata din judetul Neamt.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Petrodava Neamt, Adrian Rotaru, in accident au fost implicate un tren de persoane inter regio si un autoturism. Accidentul a avut loc in comuna Cordun, sat Cordun.Din…