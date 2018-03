Microbuz în flăcări în mijlocul oraşului Soferul care se deplasa cu microbuzul de marfa a vazut flacari iesind de sub scaunul autovehiculului. A tras imediat pe dreapta si a incercat sa stinga focul, dar eforturile au fost zadarnice. Doar interventia pompierilor a dus la stingerea incendiului, dar microbuzul a fost distrul in proportie de 80 la suta. Proprietarul microbuzului a estimat paguba la cateva mii de euro.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 23 martie 2018, cugirenii pot scapa gratuit de aproape orice fel de deseuri, ca umare a inființarii unui punct de colectare selectiva amenajat de Primaria orașului Cugir la fosta remiza de pompieri situata pe str. Viitorului nr. 2. Realizat la initiativa primarului, Adrian Teban…

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda. Autoritatile din Romania au fost informate in legatura cu acest accident, iar Ambasada Romaniei…

- Un barbat, surdo-mut, a fost amendat de jandarmii bucureșteni pentru ca, in urma cu zece zile, a participat la o contramanifestație neautorizata organizata impotriva PSD și ar fi…strigat lozinci. Reprezentanții Jandarmerie admit ca explicația din procesul verbal legata de scandarile pe care omul nu…

- A parcat pe doua locuri în parcare la Vivo, iar când i s-a cerut sa își mute mașina a plecat, plin de aroganța. ”Azi ora 12.32, parcarea din Polus. Bineinteles, arhiplina. Dam o tura sa gasim un loc de parcare cand la un moment dat, observam…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat o unitate militara aflata in estul orașului Gaza, conform martorilor oculari și oficialilor de securitate Hamas. Atacul a avut loc dupa miezul nopții și au fost trase cel puțin patru rachete.

- Pompierii resiteni au fost solicitati in dimineata acestei zile, 17 martie, in jurul orei 9.00, sa intervina la stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Evenimentul nefericit a avut loc in apropierea localitatii Lupac. In autoturism se afla doar soferul care nu a suferit rani…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineața, în jurul orei 09.30, pe strada Crângului, din Dej.Dinprimele informații se pare ca șoferul unui autoturism marca Volkswagen, îndreptându-se catre Bungar, ar fi acroșat un numar de trei mașini parcate pe dreapta…

- O trecere printr-un loc nepermis a trasformat un eveniment banal intr-o stire care s-a viralizat. Scenele incredibile au avut loc in Piatra Neamt, chiar in central orasului. Politia Locala a avut probleme mari sa retina un barbat care a refuzat sa-si dezvaluie identitatea dupa ce a traversat strada…

- Momentul aniversar de maine va fi marcat la sediul Radio Cluj prin inaugurarea unei expozitii de pictura dedicata orasului de pe Somes, realizata impreuna cu Asociatia Artistilor Plastici Cluj. Momentul este unul inedit, deoarece va imbina perfect doua planuri de expunere: pe de-o parte invita vizitatorii…

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Politiei Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Masina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere.

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Poliției Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Mașina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere. La puțin timp dupa ce și-a luat mașina…

- Ar putea sa va intereseze: S-a dat casa! 6.06.2010 Injunghiat de tata 11.06.2010 “Operațiunea Albina” 6.06.2010 Inchis la pariuri 7.06.2010 Noaptea trecuta, în jurul orei 3:10 pompierii de la Detasamentul Medgidia au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu în localitatea…

- Potrivit Politiei Brasov, conflictul a avut loc in strada, in centrul Brasovului. Un trecator a sunat la 112 si a anuntat ca un barbat a fost injunghiat. Citeste si Femeie injunghiata in strada de iubitul gelos. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida "Evenimentul a fost semnalat de…

- Un autoturism a luat foc in urma cu puțin timp in comuna argeșeana Darmanești. Se pare ca șoferul a suferit arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și fața. Un echipaj SAJ acorda ingrijiri medicale. Vom reveni!

- Prima unitate de cazare din Romania dedicata Contelui Dracula si ridicata in Pasul Tihuta, locul unde este pozitionata casa vampirului in romanul Bram Stoker, a fost scoasa la vanzare. De castelul care atrage anual turisti din toate colturile lumii s-a aratat interesat un investitor strain.

- Expozitia "Leipzig-Bucuresti-Lipscani: o poveste europeana", organizata de Muzeul Municipiului Bucuresti, va fi gazduita de Primaria orasului Leipzig, in perioada 6-15 martie pe Stadt Leipzig: Martin-Luther-Ring 4-6, si in perioada 12 aprilie - 6 mai in Centrul Comercial Promenaden Hauptbahnhof Leipzig.…

- In aceasta dimineața, un autobuz a fost cuprins de flacari, in localitatea Ciceu Mihaiești. Autobuzul aparținea unei firme de transport, iar șoferul și inca o persoana care se aflau in interior s-au salvat in ultima clipa.

- Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut dintr-o masina a unei firme de pompe funebre intr-o intersectie din orasul Arad, asa cum informeaza mediafax.to. Acest eveniment naucitor a avut loc duminica seara, intr-o intersectie din orasul Arad. Soferul unei masini de pompe funebre accelereaza…

- Am inceput lucrarile de asfaltare! Oficial, deschidem santierele si incepem modernizarea orasului. Sunt in curs de executare lucrari de modernizare la carosabil, trotuar, si asigurarea scurgerii apelor pe str. Gheorghe

- Incidentul a avut loc in jurul pranzului in sectorul 2 al Bucurestiului. Șoferul mașinii a reușit sa iasa la timp din autoturism fara sa fie ranit și a sunat de la 112. Pompierii s-au mobilizat de urgența și in scurt timp au stins mașina, iar mai apoi autoturismul a fost indepartat de pe carosabil.…

- Un TIR a luat foc joi seara, pe un drum din județul Satu Mare, iar la volan se afla un șofer din Gherla. Evenimentul s-a produs între localitațile Iojib și Livada din județul Satu Mare, în jurul orei 17,45. Șoferul autotrenului, un tânar de 24 de…

- La data de 20 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 4 Poliție, impreuna cu polițiști locali, au acționat pentru prevenirea savarșirii infracțiunilor contra patrimoniului, a faptelor cu violența, precum și pentru depistarea persoanelor urmarite in temeiul legii.…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in totalitate dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri, s a rasturnat pe E60, in localitatea Nades, focul iscat extinzandu se la o casa din apropiere, iar circa 80 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Administrația de Stat a Drumurilor a lansat o noua licitație in cadrul Proiectului de Imbunatațire a Drumurilor Locale, finanțat in baza Acordului de Imprumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondiala. Licitația are ca scop achiziționarea lucrarilor de reabilitare de catre ofertantii interesati…

- In data de 15.02.2018, politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 1650 lei. In data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au continuat…

- Dorel si Teodora Popa nu sunt medici, dar, cu toate acestea, au contribuit la imbunatatirea starii de sanatate a sute de copii, in ultimii doi ani. Si totul fara cine stie ce tratamente-minune, doar cu ajutorul resurselor din natura, mai precis al banalei sari de bucatarie. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-o gospodarie din municipiul Vulcan, in județul Hunedoara. O anexa a fost cuprinsa de flacari, iar proprietarul a suferit arsuri in incercarea de a stinge focul. „Au intervenit doua echipaje de pompieri de la Detașamentul Petroșani și Garda…

- Jandarmii brasoveni, aflati in serviciul de patrulare, au intervenit, luni seara, pentru alungarea unor porci mistreti care ajunsesera pe strazile din Brasov.In urma unui apel pe numarul unic de urgenta 112 prin care a fost anuntata prezenta unei turme de mistreti in zona strazilor Dobrogeanu Gherea…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii rutieri din cadrul Politiei orașului Ocna Mureș, Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Alba si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru mentinerea climatului de siguranta…

- O persoana a fost ranita joi in urma unui accident produs pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Politistii au stabilit ca accidentul s-a produs din cauza nepastrarii distantei corespunzatoare in mers de catre unul dintre soferi. Soferul ranit in accident a fost extras din cabina de catre un echipaj…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Mai multe asociatii civice din Constanta cer administratiei publice locale sa publice proiectul de buget al orasului pentru anul 2018. Totodata, primarul Decebal Fagadau este acuzat de incercari de a „disimula calendarul bugetar”. Conform legii, proiectul trebuia postat pe site-ul primariei pe 18 ianuarie.

- Mijlocul de transport marfa, inmatriculat in Romania, era condus de un tanar de 21 de ani. Cu ocazia controlului fizic al autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit ascuns, in compartimentul de marfa, sub o patura, un barbat, cetatean roman in varsta de 32 ani. Șoferul a precizat polițiștilor…

- Comoditatea maxima, combinata cu nesimțire sau pur și simplu prostie, a facut ca joi dupa-amiaza, calea de acces de ieșire din stația TPL de la Iulius Mall spre sensul giratoriu de la Bazar sa fie blocata o lunga perioada de timp.Proprietarul unui autoturism cu numere de Bacau a parcat fix in ...

- In cursul anului trecut, Seelen Fur Seelchen, asociația germana care se ocupa de protejarea cainilor, a capturat de pe strazile orașului nu mai puțin de 719 maidanezi. Peste 500 au fost trimiși spre adopție in Germania și alte state europene. Contractul de asociere intre Primaria Barlad și asociația…

- O gospodarie din localitatea Valea Voievozilor, judetul Dambovita, a fost mistuita de flacari. Potrivit Romania TV, focul a cuprins o magazie de lemne, un adapost pentru animale si acoperisul unei bucatari de vara.Proprietarul gospodariei si un vecin al acestuia au suferit arsuri. Ei au fost transportati…

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-o scoala din Piatra Neamt. Edilul a venit mandru, atentie, sa taie panglica din fata unui grup sanitar. O mare realizare, a spus el. Elevii, profesorii si oaspetii speciali s-au adunat in fata toaletei si au fost martorii evenimentului-istoric.

- UPDATE Reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj au precizat ca trolebuzul nu a luat foc, ci a fost vorba despre o supraîncalzire a unor componente. De asemenea, aceștia susțin ca șoferul avea în dotare un extinctor.------------------------- Știrea…

- Un troleibuz a luat foc în stația mijloacelor de transport în comun de la Sora. ”Nu știu ce s-a aprins, da mirosea oribil a fum în bus. La prima stație, șoferul a oprit, iar calatorii au coborât. Partea nasoala e ca mijlocul de transport…

- Polițiștii orașului Santana au reușit identificarea a trei minori banuiți de comiterea unui furt dintr-un autoturism. In preajma sarbatorii de Craciun, cei trei, toți din Santana, au sustras dintr-un portofel lei și valuta in valoare de 4.700 de lei In data de 22 decembrie 2017, polițiștii orașului…

- Un autoturism Dacia MCV a luat foc in mers, vineri dupa masa, pe autostrada Sebeș – Sibiu la kilometrul 254. Incendiul a pornit in mers, de la motor. Șoferul nu și-a pierdut cumpatul și a reușit sa opreasca pe banda de urgența. Nu s-au inregistrat victime dar pentru stingerea incendiului, traficul a…

- Vantul puternic a pus la pamant un copac in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, in statiunea Calimanesti – Caciulata. Traficul in zona a fost intrerupt, pentru degajarea carosabilului.

- Șoferul unui autoturism Dacia Nova s-a vazut nevoit sa traga pe dreapta, in momentul in care autoturismul la volanul caruia se afla a fost cuprins de flacari. Evenimentul s-a petrecut joi, 11 ianuarie 2018, in localitatea Cosmești, județul Teleorman, potrivit purtatorului de cuvant al ISU ”A.D. Ghica”…

- Autoritatile orasului New York au depus plangeri impotriva a cinci mari companii petroliere ale lumii, cu scopul de a obtine compensatii pentru eforturile de protejare a metropolei de consecintele incalzirii...

- Cantarețul Abel Tesfaye, cunoscut sub numele de scena The Weeknd, afirma ca nu va mai colabora niciodata cu H&M, dupa ce retailerul a fost acuzat de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite.

- La data de 2 ianuarie 2018, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana, format din agentul de politie Ciprian Leahu si un alt politist, executa activitati in cadrul unui punct fix rutier, intre orele 17.00 – 19.00, pe DJ 179D, pe traseul Arbore – Cajvana. Potrivit adevarul.ro, in jurul…

- Fotbalistul englez, Jon Flanagan, care joaca pentru clubul din Premier League Liverpool, a fost pus sub acuzare fiind cercetat pentru ca a lovit o persoana, pe data de 22 decembrie, in centrul orasului Liverpool, au anuntat oficialii politiei locale.

- In baza unei adrese a Consiliului Judetean Alba prin care se solicita Primariei orașului Cugir transmiterea datelor de desfasurare a targurilor, pietelor si oboarelor pentru anul 2018, administrația publica locala a stabilit calendarul acestor activitati. Astfel, anul viitor, pietele vor functiona…

- Flacari uriașe s-au ridicat vineri dupa-amiaza de la o cabana aflata pe malul Someșului Mic, la Gherla, aproape de centura ocolitoare a municipiului. Proprietarul a povestit ca ridicase acolo o mica afumatoare și ca mai devreme facuse foc pentru a afuma niște carnați. Cand a terminat treaba, a adunat…