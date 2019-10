Microbuz de persoane, în coliziune cu un tir. Şase persoane, rănite Un microbuz de persoane a fost implicat, in urma cu putin timp, intr-un accident rutier pe DN 64, in zona localitații valcene Mihaești. Sase persoane au fost ranite, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu un autotren care transporta tabla. La fata locului au pompieri din Ramnicu Valcea si Govora, cu cate un echipaj SMURD, dar si 4 ambulante SAJ. Cauza producerii accidentului ar fi nepastrare distanței regulamentare de catre soferul microbuzului de persoane. Momentan se circula alternativ, pe o banda alternativ dirijat de polițiști. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

