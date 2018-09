Microbuz de calatori implicat intr-un grav accident rutier. Trei persoane au fost ranite, una fiind in stare foarte grava

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz si un autoturism au fost implicate, luni dimineata, intr-un accident rutier in localitatea Cristur, pe soseaua Hunedoara – Deva. Trei oameni au fost raniti, potrivit primelor informatii ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara.

- Sapte persoane au fost ranite, duminica seara, in doua accidente ce au avut loc pe autostrada A1, in apropiere de Orastie, cele doua evenimente, in care au fost implicate sase autovehicule, producandu-se la o distanta de circa 200 de metri unul de altul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Doua persoane au fost ranite, marți, in urma unui accident rutier produs pe șoseaua Drambar, in satul Drambar, comuna Ciugud. Inspectoratul pentru Situatii de Urgența Alba intervine cu o autospeciala și un echipaj SMURD. „Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu autospeciala de interventie si…

- Sapte persoane au fost ranite usor in urma unei tamponari intre doua autoturisme care a avut loc duminica pe strada Goethe, in municipiul resedinta de judet, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu citat de Agerpres.ro. Tamponare intre doua autoturisme in municipiul Sibiu, pe strada…

- Un tren personal a lovit un TIR, marti, in comuna Nanov, patru persoane fiind ranite in accident, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Teleorman citat de Agerpres.ro. Din primele informatii, cel mai grav ranit este soferul TIR ului, iar celelalte victime sunt pasageri din tren. 39;…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Trei persoane, printre care si un copil in varsta de 14 ani, au fost ranite, duminica, in urma unui accident produs pe DN 17D intre un autobuz si un autoturism, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita Nasaud, citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre…