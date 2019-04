Microbuz cu români, spulberat de un TIR pe o şosea din Italia Clipe de groaza pe o sosea din Venezia (Italia). Un microbuz cu romani a fost spulberat de un TIR, , iar trei romani au ramas prinsi intre fiarele contorsionate ale masinii. Accidentul a avut loc vineri seara, pe SS 309, in zona localitatii Malcontenta din regiunea Venezia. Microbuzul in care se aflau romanii a intrat frontal intr-un TIR, iar impactul a fost atat de puternic incat trei romani au ramas incarcerati in microbuz. Pompierii au intervenit timp de mai bine de o ora pentru a-i putea scoate pe romani din microbuzul distrus. Intr-un final, atat romanii, cat si soferul TIR-ului, au ajuns… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

