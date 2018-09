Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci cetateni romani au fost raniti dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Slovacia, informeaza presa slovaca, citata de Mediafax.

- Opt romani au fost raniți intr-un accident rutier, in vestul Austriei, pe autostrada A4, in zona Bruck an der Leitha. Au fost implicate autovehicule inmatriculate in Romania. Ambasada țarii noastre la Viena monitorizeaza situatia.

- Zece persoane au fost ranite, pe o sosea din Ungaria, intr-un accident in care au fost implicate trei vehicule - un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si o masina din Slovacia, anunta Politia ungara.

