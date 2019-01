Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in judetul Prahova. Un autoturism a intrat intr un pom.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, o femeie insarcinata in aproximativ 6 luni a fost ranita in accident. Din fericire, femeia a suferit leziuni minore si va fi transportata la spital.Pompierii actioneaza…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Salcioara, in comuna Banca din judetul Vaslui.In accident este implicat un microbuz cu 18 persoane.Potrivit ISU Vaslui, s a declansat Planul rosu in data de 28.12.2018, ora 11. ...

- Un eveniment rutier a avut loc in localitatea Frumoasa, judetul Suceava. Un microbuz in care se aflau 21 de persoane, inclusiv soferul, a franat brusc.La fata locului, se afla 9 persoane, cu traumatisme minore si au fost transportate la UPU Suceava.Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala…

- Un microbuz in care se aflau opt pasageri a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier pe DN 15, intre localitațile Periș și Petelea, din județul Mureș, dupa ce șoferul unui autoturism a patruns pe contrasens și a lovit frontal microbuzul, informeaza MEDIAFAX. Trei persoane au fost duse la ...

- Un microbuz in care se aflau opt pasageri a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier pe DN 15, intre localitatile Peris si Petelea, din judetul Mures, dupa ce soferul unui autoturism a patruns pe contrasens si a lovit frontal microbuzul. Trei persoane au fost duse la spital.

- Mai multe persoane au fost ranite marti in urma unui accident intre doua autobuze pe raza comunei Branesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim, citeaza Romania TV. La fata locului s au deplasat doua echipaje pentru descarcerare, un echipaj SMURD si o autospeciala pentru transport…

- Un autocar cu 35 de pasageri a fost implicat, sambata, intr-un accident produs in Lunca Corbului, judetul Arges. Coliziunea a avut loc intre autocar, doua camioane si un autoturism, mai multe persoane fiind ranite.

- Noua persoane, dintre care patru copii, sunt transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu desi nu au fost ranite, ci doar pentru a nu suferi din cauza frigului, in urma coliziunii intre un microbuz si un autoturism pe DN14 la Sura Mare, a anuntat ISU Sibiu citat de Agerpres.ro. Ambulanta…