- Un microbuz de marfa care era improvizat pentru a transporta pasageri a fost implicat, noaptea trecuta, intr-un accident rutier in Germania, in apropiere de Munchen. In microbuzul inmatriculat in Bulgaria se aflau 18 romani, toti membri ai unei familii. Aceștia erau transportati in conditii inumane…

- Doi cetateni români au decedat, iar altul a fost ranit, în urma unui accident produs joi dupa-amiaza, pe Fluviul Rin, în zona localitatii franceze Gerstheim, situata la frontiera dintre Franța și Germania.

- Un microbuz in care se aflau 10 romani a fost implicat intr-un accident mortal pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecuta, in apropierea orasului Limburg an der Lahn. O femeie in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost aruncata printr-un geam al microbuzului care s-a rasturnat de…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a fost implicat, sambata dimineata, intr un accident, pe str. Unirii din municipiul Targu Jiu, produs prin impact cu un autoturism al carui sofer nu a acordat prioritate, patru persoane ranite necesitand ingrijiri medicale si fiind transportate la spital, informeaza…

- Un Audi cu trei romani care se intorcea din Germania s-a facut praf pe Autostrada M5 in Ungaria. Potrivit anchetatorilor, soferul ar fi adormit la volan. Masina a lovit un parapet de pe marginea soselei, s-a dat de cateva ori peste cap si a ramas rasturnata pe plafon pe un podet de beton care traverseaza…

- Bilanț tragic in accidentul de aseara de la Buzau! Mai mulți romani care se intorceau de la munca din Germania pentru a sarbatori Sfintele sarbatori de Paște impreuna cu familia au fost lovite pe data de 15 aprilie de un ghinion care le-a adus moartea. Din nefericire, accidentul s-a soldat cu 16 victime,…

- Un microbuz in care se aflau 20 de persoane a fost implicat intr-un accident, sambata dimineata pe DN1. Din primele informatii, soferul ar fi pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un parapet de pe marginea drumului.