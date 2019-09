Microbuz cu 12 persoane, răsturnat. Oamenii plecau la muncă în străinătate Accidentul a avut loc in jurul orei 4,30 dimineata, dupa ce microbuzul a derapat intr-o curba, in conditii de carosabil umed. Toate cele 12 persoane au reusit sa se evacueze singure din microbuzul rasturnat. Echipajele medicale care au evaluat ranitii au constatat ca acestia au suferit doar leziuni mici si excoriatii si ca toti au refuzat transportul la spital. Primaria comunei Teaca, pe raza careia s-a produs accidentul, a pus la dispozitie un mijloc de transport pentru a-i duce pe cei implicati in accident la sediul institutiei, pana va veni un alt autoturism sa ii preia, insa acestia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ne plangem foarte des ca romanii pleaca la munca in strainatate in loc sa ramana in tara, ca sunt mai bine platiti. Eu va spun ca simplul discurs politic, cu apel la patriotism, nu functioneaza. Oamenii daca nu sunt motivati material vor continua sa plece, indiferent de sector. Vedeti ca s-a oprit,…

- Barbatul gasit spanzurat, in urma cu doua zile, in comuna Baneasa din judetul Giurgiu, era un cetațean britanic in varsta de 53 de ani. Acesta era acuzat de lipsire de libertate si de viol asupra unei minore de 11 ani, fetița iubitei sale (originara din județul Giurgiu). Cei doi se mutasera de aproximativ…

- Un angajat al unei societați de construcții care lucra la ridicarea unui hangar in Iași a murit, joi, dupa ce o grinda s-a prabușit peste el. ITM a deschis o ancheta, iar politistii fac cercetari intr-un dosar de ucidere din culpa si nerespectarea masurilor de securitate in munca, potrivit Mediafax.Accidentul…

- Parlamentarul a precizat ca ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, i-a raspuns, la o interperlare, ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie a procedat la analiza cadrului legal actual in vederea adaptarii lui la situatia concreta a copiilor din Romania,…

- Voluntarii care au construit la Bacau mai multe case in doar cateva luni așteapta de aproape 2 ani un gest de minima implicare din partea autoritaților. E vorba de cartierul ridicat pentru oameni sarmani de fundația "Habitat for Humanity".

- Echipajele de prim ajutor au fost solicitate, joi, la un accident rutier petrecut in Vadu Izei, judetul Maramures. Din primele informatii, o masina de politie s-a rasturnat pe plafon in timpul unei misiuni de urmarire in trafic. Trei politisti au fost raniti, unul dintre ei ramanand incarcerat.

- Daca in ultimii ani comuna Dragomirești era in topul județean in ceea ce privește numarul asistaților social, autoritațile locale sunt decise sa schimbe situația. Toate persoanele sanatoase și apte de munca din comuna care primesc ajutor social vor fi scoase la lucru. In total, vor fi angajate 85 de…