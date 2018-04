Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, echipajele de cautare formate din scafandri si pompieri cu barci pneumatice au reusit sa o gaseasca si pe cea de a doua persoana care era data disparuta in urma accidentului. Bilantul a ajuns, astfel, la noua morti. Cele doua…

- Opt persoane au murit si una este data disparuta, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Personalul nou incadrat din Penitenciarul Oradea si aproape 40 de detinuti au invatat tehnici de prim-ajutor de la specialistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Crisana'' al Judetului Bihor, cu ocazia Zilei mondiale a sanatatii, care se marcheaza pe 7 aprilie.…

- Un microbuz in care se aflau cetateni din Israel s-a rasturnat, duminica, in timp ce se indrepta catre intrarea in Salina Slanic, aflata la 207 metri sub pamant. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, duminica, se intervine cu 2 autospeciale SMURD si 5 de la Serviciul de Ambulanta la un accident rutier produs la Cheile Gradistei. Un autocar a iesit in decor, iar cel putin sapte persoane au fost ranite, dar au iesit…

- Momente de groaza, joi, intr-un microbuz de transport persoane. Unui calator i s-a facut rau in timp ce mergea intr-un maxi-taxi, chiar in zona Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani. Alertati, ceilalti pasageri au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD, dar si o ambulanta…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Doua terenuri agricole de pe raza localitatii Galu – comuna Poiana Teiului au fost inundate, astazi, ca urmare a unui blocaj de gheata aparut pe raul Bistrita, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Adrian Rotaru. ‘Evolutia fenomenului a fost monitorizata…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU , Adrian Rotaru, citat de Agerpres.ro. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Circulatia feroviara este intrerupta la aceasta ora intre Brasov si Predeal. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a anuntat ca, din cauza vantului puternic, un copac s-a prabusit peste liniile de cale ferata, iar un al doilea a cazut peste…

- 21 de persoane, intre care 4 copii, au fost evacuate, astazi, de pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Incendiul, care a izbucnit intr-un apartament situat…

- Fenomenul de zapor se manifesta pe mai multe segmente ale raului Bistrita, pe raza judetului Neamt, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, pompierii din cadrul Garzii II Poiana Teiului au executat, in ultimele doua…

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- Solicitarea de intervenție a venit la numarul de urgența 112 – acesta fiind apelat de paznicul unei firme din apropierea balții. Barbatul a sesizat ca patrupedul ce aparține societații comerciale a vrut sa traverseze balta pe gheața, insa a cazut in apa – stratul de gheața fiind prea subțire pentru…

- Trei persoane au fost ranite miercuri seara, in judetul Neamt. Un microbuz, un camion si doua autoturisme au fost implicate in accident. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala, scrie Romania TV. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in judetul Neamt si in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un camion si doua autoturisme. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala. Potrivit reprezentantilor…

- Initial, Centrul Infotrafic al Politiei anunta ca doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in comuna Cotmeana, satul Lintesti, unde un sofer care se deplasa dintre Pitesti catre judetul Valcea si in autoturismul caruia se aflau trei pasageri a pierdut controlul volanului, iar autoturismul…

- Update 17:34 – Drumul E85 ramane inchis pe ambele sensuri dupa ce o cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat, astazi, la aproximativ zece kilometri de municipiul Roman, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Adrian Rotaru. Nu sunt…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Pasagerii unui microbuz au trecut prin momente cumplite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DE 581, in localitatea Cretesti, dupa cum au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui.

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la o manastire de maici din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, incendiul a avut loc la Manastirea Paltin - Petru Voda din comuna Poiana Teiului, focul…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Trei angajați ai operatorului de gaz din Piatra Neamț au suferit arsuri in timp ce efectuau lucrari la o conducta pe care o fisurasera lucratori de la Apa. Incidentul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, cand muncitorii de la rețeaua de apa au incercat sa repare o țeava și au lovit cu buldoexcavatorul…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- O femeie de 86 de ani din municipiul Campulung Muscel a murit, miercuri dimineata, dupa ce a cazut de la etaj, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un…

- Accident intre un tir si un microbuz pe DN1, intre localitatile Codlea si Vladeni. Doua persoane sunt incarcerate, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. The post Accident pe DN1. Dupa persoane sunt incarcerate appeared first on .

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Savinesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, victimele, un barbat de…

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…