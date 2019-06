Microbuz ars în centrul unei localități In vehicul se aflau șoferul impreuna cu doi pasageri. Toți trei au reușit sa sara din microbuz in momentul in care a izbucnit incendiul, conform Antena 3. Șoferul a oprit imediat mașina in momentul in care a vazut fumul care ieșea de la motor și a alertat pasagerii.Pana la sosirea pompierilor, mai multe persoane au incercat sa stinga flacarile cu ajutorul unor extinctoare. Focul a fost lichidat complet dupa intervenția unui echipaj de pompieri. Circulația a fost oprita in zona timp de aproape o jumatate de ora. Potrivit pompierilor, incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Bistrita-Nasaud, circulatia este oprita pe DN 17C Nasaud – Bistrita, pe raza localitatii Dumitra, unde apa pluviala scursa de pe versanti acopera suprafata carosabila pe o distanta de aproximativ 300 metri. Se actioneaza…

- Ieri, pompierii au intervenit sa stinga un incendiu la un autoturism, pe raza comunei Baltesti. Un autovehicul camioneta a luat foc, probabil cauza fiind un scurtcircuit, Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor, iar in spate au ars mai multe lazi ce erau transortate cu vehiculul. Focul a fost…

- Trafic blocat, miercuri dimineața, pe DN1B, in localitatea Ulmeni. Un sofer buzoian de 67 de ani care circula pe direcția Mizil-Buzau, a surprins si accidentat mortal un pieton. Victima este o localnica de 78 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului, neregulamentar si fara sa se asigure.…

- Un sofer de 24 de ani care a consumat bauturi alcoolice înainte de a se urca la volan a provocat haos pe mai multe strazi din Cluj-Napoca. Toata acțiunea a început dupa ce un echipaj rutier din cadrul Polției Gherla a facut semnal de oprire pentru o depașire neregulamentara efectuata…

- Circulatia rutiera a fost blocata, luni seara, pe DN 6, in dreptul localitatii Cornea, din judetul Caras-Severin, dupa ce un TIR s-a ciocnit cu un autoturism. In urma impactului, TIR-ul a luat foc, iar incendiul s-a extins la autoturism si la o constructie aflata pe marginea soselei, o persoana fiind…

- Tragedie in comuna bacauana Manastirea Casin. O fetita de noua ani si mama acesteia au murit dupa ce un incendiu le a cuprins locuinta, potrivit Antena3.roFratele femeii a incercat sa intre in camera in care se aflau cele doua, insa usa era incuiata.In scurt timp, incendiul a cuprins toata casa si a…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineața, pe Bulevardul Cobalcescu din Capitala. Un barbat in varsta de 77 de ani a facut infarct la volan și a lovit mai multe mașini care erau parcate. Circulația a fost blocata la fața locului. Au fost aduse mai multe autobuze aduse, sunt masuri de intoarcere…

- ARAD. Accidentul a avut loc joi, 14 martie, in jurul orei 12, pe Bulevardul Revoluției colț cu strada Horia, in fața Primariei Municipiului Arad. Primii care au ajuns la locul accidentului au fost polițiștii locali care au fluidizat traficul. Conform informațiilor am aflat ca șoferul autoturismului…