- Primaria Municipiului Bucuresti a decis sanctionarea conducerii Circului Metropolitan, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu tigri si un leu tinuti afara, in custi fara copertine. De asemenea, animalele ar fi trebuit sa ajunga la Gradina Zoologica.

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Telefoanele mobile și pierderea timpului în mod repetat pe rețelele sociale pot contribui la starea accea de nefericire a adolescenților, au indicat niște noi cercetari facute de specialiști. Cercetatorii au spus ca tinerii care au obiceiul sa joace jocuri pe calculator, sa-și…

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Un oficial al Facebook a spus luni ca nu poate garanta ca retelele sociale sunt bune pentru democratie, dand insa asigurari ca incearca tot ce poate pentru a stopa amestecul Rusiei sau al altor actori in alegeri, scrie agentia Reuters, ...

- Internetul are si parti bune, care merita apreciate, caci a facut viata sa fie mult mai usoara, oferindu-ti posibilitatea sa afli tot felul de informatii utile si interesante doar la un click distanta. Insa, dincolo de acest aspect, iti poate afecta atat sanatatea, cat si calitatea vietii. Iata care…

- Hilde Brandl, presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri liberali din Bucuresti, ii acuza pe cei din PSD ca apeleaza la autoritatile publice pentru ca persoanele care promoveaza manifestatii pe retelele sociale sa fie sanctionate. Potrivit liderului PNL, asemenea practici mai sunt intalnite in regimuri…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean Timis efectueaza cercetari in doua dosare penale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pentru savarsirea infractiunii de instigare publica pe retelele sociale. ''In luna decembrie…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Știrea privind raspunsul dat de Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției din Romania a fost publicata pe site-ul evz.ro de redactorul responsabil de domeniu, un om cu o indelungata experiența. Autorul și-a bazat materialul pe sursele sale și a susținut, și susține in continuare ca, in cateva…

- Incepand de miercuri, in Germania a intrat in vigoare o lege pe baza careia retelele sociale pot fi amendate daca nu elimina postarile care instiga la ura, asa numitul "hate speech", informeaza Engadget .

- Ultimii zece ani au insemnat pentru internet cea mai dura perioada de reglementare din toata istoria sa. Aparitia retelelor sociale si a normelor care trebuiesc respectate in online au dus la disiparea notiunii de libertate de exprimare, fapt care nu mai este de mult o surpriza.

- Zeci de prieteni ai lui Sergiu Curca, tanarul cantareț de muzica populara care s-a sinucis luni, au postat mesaje de adio pe contul de Facebook al solistului.Citeste si: Avocatul lui Radu Mazare, primele declaratii dupa ipoteza ARESTARII in lipsa a fostului edil "Sergiu Curca, nu pot…

- Manifestatii sporadice, care au degenerat pe alocuri in violenta, au avut loc duminica seara in mai multe orase din Iran, inclusiv la Teheran, in pofida apelului la calm lansat de presedintele Hassan Rohani, releva luni presa si retelele sociale iraniene, citate de AFP.

- Companiile Facebook și Twitter se pot confrunta cu sancțiuni din partea Londrei daca refuza sa coopereze cu Parlamentul britanic in investigația privind posibilul amestec al Rusiei in referendumul privind Brexit, a avertizat șeful comisiei parlamentare pentru cultura, mass-media și sport Demian Collins,…

- In rețelele sociale se discuta intens despre experimentul barbar prezentat marți, 19 decembrie, de catre vicepremierul rus Dmitri Rogozin președintelui sirb Alexander Vucic, care a vizitat Moscova saptamina aceasta. In cadrul proiectului rusesc de ”respirație lichida” a fost prezentat un experiment,…

- Dupa multiplicarea ”provocarilor” periculoase pe retelele sociale, ultima gaselnita pare chiar inovensiva. Adica iti bagi fata in zapada proaspata, ca si cum ti-au lua amprenta figurii, apoi imortalizezi rezultatul cu un selfie, pardon, ”snowfie”. La vara or incerca cu noroi? In ultimele zile, sute…

- Prevazut sa troneze cel putin o luna in Piazza Venezia din centrul capitalei Italiei, molidul rosu, cu o inaltime de 21 de metri (potrivit site-ului Wantedinrome.com), a dat rapid semne de uscare, iar coroana sa "obosita" a devenit tinta ironiilor pe internet. "Pomul de Craciun din Roma este uscat,…

- Zeci de conturi de pe retelele sociale "legate de Rusia" a efectuat o campanie care a urmarit "amplificarea" impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, afirma un centru britanic de cercetare, intr-un raport publicat luni si citat de AFP.

- Licentiatorii de marci comerciale se lupta sa tina pasul cu utilizarea retelelor sociale ca instrument de publicitate in afaceri, insa pe masura ce tehnologia avanseaza, se schimba si prevederile contractului de licenta de marca. 0 0 0 0 0 0

- Poliția Româna a transmis, prin intermediul unui comunicat, un avertisment privind persoanele care instiga participanții la proteste la acte de violența, folosindu-se de rețelele sociale, precum Facebook.”Poliția Româna face un apel catre cetațenii care vor sa participe…

- Un fost manager al Facebook a vorbit despre raul pe care rețelele sociale il aduc societații civile de pretutindeni. Chamath Palihapitiya a inceput sa lucreze in cadrul companiei in anul 2007 și a a ajuns in 2011 vice-președinte pentru creșterea numarului de utilizatori la Facebook. In cadrul unui…

- Retelele sociale sunt criticare dur de un fost manager Facebook pentru modul in care manipuleaza utilizatorii si afecteaza societatea. Chamath Palihapitiya, care pana in 2011 a fost vicepresedinte la Facebook pe segmentul pentru cresterea numarului de utilizatori la Facebook, a declarat ca…

- Brittany Williams din Detroit seamana foarte mult cu Beyonce. Abonații din Instagram comenteaza cu uimire fotografiile ei, remarcind o asemanare izbitoare cu vedeta muzicii pop. Brittany insași susține ca nu se straduiește sa se asemene cu cintareața. Uneori asemanarea cu vedeta ii provoaca incomoditați.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca in timp ce “e la moda” sa se discute despre corupti si se organizeaza proteste, “lumea vede doar coruptia financiara”, iar “institutiile de forta din Romania din pacate au scapat de sub orice…

- „Aud ca Primaria Bucuresti se gandeste sa va interzica. Pe cand in Iasi? Va invit, in calitatea mea de consilier local, sa prospectati piata si sa veniti si la noi in oras. Serviciile de taximetrie din Iasi sunt mult mai bune decat cele din Bucuresti, dar prezenta voastra aici i-ar ajuta in special…

- Rusia a creat sute de mii de conturi in rețelele sociale pentru operațiuni secrete in Europa și America de Nord, se arta in raportul delegației ucrainene „Informații subversive și operațiuni psihologice ale Rusiei in social media“, prezentat la reuniunea Interparlamentara a Consiliului Ucraina-NATO…

- Rihanna, Cara Delevingne si alte vedete s-au alaturat unei campanii virale in retelele sociale prin care sustinatorii acesteia cer eliberarea din inchisoare a unei tinere din Tennessee, dupa ce aceasta a fost condamnata pe viata in 2006.

- Imediat dupa vestea ca Stela Popescu a murit, numerosi colegi, fani si oameni care au cunoscut-o au postat mesaje emotionante pe retelele sociale. Printre acestea se afla si Delia, care a postat o fotografie pe Instagram cu marea actrita si a adaugat un emoticon cu un semn spiritual.

- Johnny Hallyday a postat doua fotografii pe Twitter și Instagram, la cateva zile dupa ce a ieșit din spital unde a fost tratat pentru detresa respiratorie, dar nu a furnizat informații noi privind starea sa de sanatate, relateaza Europe 1 miercuri pe site-ul sau de internet. Cântarețul…

- Cei care au construit retelele de socializare speculeaza nevoia profunda de iubire, nevoia de comunicare pe care o simte fiecare persoana. Fiind explotata doar nevoia, in realitate comunicare nu are loc si asta este ceea ce imbolnaveste omul.

- In Romania sunt sate intregi unde oamenii nu muncesc. Sunt asa numitii asistati social. In total, 250.000 de romani, cat intreaga populatie a unui judet de marimea Mehedintiului sau Ialomitei.

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei din judetul Botosani, nu mai pot accesa retelele sociale, Facebook, Instagram si altele similare, in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau…

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei, nu mai pot accesa retelele sociale in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau prea mult timp pe internet.

- Avocatul Poporului (AP), Victor Ciorbea, a declarat miercuri ca liderii sindicali au depus un memoriu in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat."Liderii sindicali au depus un memoriu structurat, in esenta, pe trei capitole.…

- "Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul…

- Din ce in ce mai multe țari urmeaza exemplul Rusiei și al Chinei prin manipularea utilizatorilor rețelelor sociale și urmarirea opozanților pe Internet, o amenințare grava la adresa democrației, se arata intr-un raport publicat marți de organizația Freedom House, relateaza AFP. Potrivit…

- Companiile de stat, cei mai mari datornici la bugetul asigurarilor sociale se stat. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu primii 500 de debitori, persoane juridice, cu obligatii fiscale restante la bugetele de asigurari sociale la data de 30 septembrie 2017. Din primii…

- Dupa ce autoritatile SUA au obigat cananul propagandistic RT sa se inregistreze ca „agent strain”, oficialii rusi sustin ca raspunsul Moscovei va afecta in principal rețelele sociale straine. Cel putin asa sustine Serghei Neverov, șeful fracțiunii „Rusia Unita” din Duma de…

- Dupa ce autoritatile SUA au obigat cananul propagandistic RT sa se inregistreze ca „agent strain”, oficialii rusi sustin ca raspunsul Moscovei va afecta in principal rețelele sociale straine. Cel putin asa sustine Serghei Neverov, șeful fracțiunii „Rusia Unita” din Duma de Stat. La randul sau, primul…

- Unul dintre cei mai mari angajatori din Romania: Salariul net va crește in medie cu 1,5% Retailerul Kaufland Romania, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, a anuntat joi seara ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, ca urmare a modificarilor legislative,…

- VEZI MAI JOS FOTO DOCUMENT prezentat de guvernul PSD In domeniul contributiilor sociale obligatorii, modificarile aprobate in sedinta de Guvern de miercuri vizeaza reducerea cotelor cumulate ale contributiilor sociale obligatorii, per total cu 2%, de la 39,25% la 37,25%, si reducerea numarului…

- Mitingul angajatilor din industria auto fata de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat a inceput la Mioveni. La protest sunt asteptate 10.000 de persoane, dintre care 5.000 sunt angajati ai Dacia.

- Contul de Twitter al președintelui Donald Twitter a fost dezactivat, pentru scurt joi, de un angajat al rețelei sociale in ultima sa zi de lucru in cadrul acestei platforme sociale, dar contul a fost restabilit rapid, a anunțat Twitter, potrivit AFP și DPA. În jurul orei 19:00 (23:00…

- Sindicalistii transmit, prin intermediul unui comunicat de presa remis miercuri seara MEDIAFAX, ca ministrul actual al Muncii nu este preocupat de piata muncii, nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa. "Masurile pe care le promoveaza acum, prin…