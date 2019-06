Micro-Folie, muzeul digital cu sute de capodopere din cele mai mari muzee ale lumii se deschide in Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PNL Ludovic Orban s-au intalnit sambata cu liberalii sibieni, felicitandu-i pentru pentru rezultatul la alegerile europarlamentare. Pe langa felicitari și socializare... președintele Romaniei și liderii PNL au discutat și despre viitorul imediat. In context…

- De astazi, 30 mai 2019, va puteti inscrie pentru "Intalniri cu mari coregrafi". Evenimentul are loc in fiecare an, la Festivalul International de Teatru de la Sibiu, in cadrul Bursei de Spectacole unde sunt organizate o serie de masterclass-uri de dans la care participantii au sansa sa lucreze cateva…

- JB: Aici, la Oradea, sunt palpabile beneficiile apartenenței la UE. Insa la fel de bine simțim și dezavantajele neapartenenței la spațiul Schengen. Credeți ca Președintele Iohannis ar fi trebuit sa ceara raspicat partenerilor europeni, la summit-ul de la Sibiu, acceptarea Romaniei in clubul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, la Sibiu, referindu-se la migranti, ca el crede intr-o Uniune Europeana care ''isi deschide usile'' catre toti cei ce au nevoie de ajutor. "Ei nu sunt turisti, sunt deseori persecutati si trebuie sa ii ajutam.…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta in turneu, la Ankara, spectacolul "Der Fleck" in regia Letei Popescu. Spectacolul va avea sase reprezentatii, in cadrul celei de-a cincisprezecea editii a Festivalului International de Teatru "Little Ladies, Little Gentlemen", ce are loc in capitala…

- La invitatia Muzeului Luvru, Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR), in parteneriat cu Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR), Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe si Manastirile Putna, Sucevița si Sfintii Trei Ierarhi din Iasi, anunța deschiderea expoziției „Broderii de…

- Se fac ultimele pregatiri pentru dezvelirea oficiala a bustului lui Emmanuel de Martonne (1873-1955), amplasat in Parcul 1 Decembrie. Intentia dezvelirii acestui bust in Oradea a fost pomenita din primavara anul trecut de catre Lucian Silaghi, directorul executiv al Directiei Judetene pentru…

- Evenimentul a avut loc in prezenta presedintelui Institutului Cultural Roman, Liliana Turoiu, si a presedintelui Institutului Francez, Pierre Buhler, a ambasadorului Romaniei la Paris, Luca Niculescu, precum si a comisarului general francez al Sezonului Romania-Franta, Jean-Jacques Garnier. Prezentat…