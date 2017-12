Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii și-au adus aminte de copilarie și, mai ales, de seara de Craciun cand il așteptau cu nerabdare pe Moșul. Astfel, Catalin Radulescu și-a dezvaluit pasiunea pentru mitraliere.”Tata ne facea toate placerile. Adica daca spuneam 'trenulet', nu mai spun 'mitraliera', ca sa zic asa. Am primit…

- Duminica, 24 decembrie, Antena 1 aduce pe micile ecrane “Frozen – Regatul de gheata” - una dintre cele mai recente pelicule de animatie, ce a creat o adevarata isterie in randul copiilor de pretutindeni, aducand totodata in palmaresul Disney doua premii Oscar, la categoriile “Cel mai bun film de animatie”…

- Cu doar cateva zile pana la Craciun, emotia a pus stapanire pe fiecare dintre noi, iar in perioada aceasta gandurile noastre se indreapta catre aceia pe care ii iubim. La fel s-a intamplat si cu cei din Trupa Vis, muzica fiind locul perfect de joaca si visare si au ales ca in aceste zile sa lanseze…

- Voq.ro Trupa Vis – Sarbatoarea e in suflet Cu doar cateva zile pana la Craciun, emotia a pus stapanire pe fiecare dintre noi, iar in perioada aceasta gandurile noastre se indreapta catre aceia pe care ii iubim. La fel s-a intamplat si cu cei din Trupa Vis, muzica fiind locul perfect de joaca si visare…

- CALTABOS, ingrediente: 2,5 kilograme maruntaie de porc (ficat, rinichi, splina, inima) 250 grame carne grasa de porc 700 grame ceapa alba 1 cana mare de orez 4 foi de dafin 1 capatana de usturoi curatata 1 lingura rasa nucsoara macinata 1 lingura rasa boabe…

- In cadrul unei actiuni nationale de preventie, monitorizare si control, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF inmaneaza materiale informative in localuri care organizeaza petreceri de Craciun si Revelion in baruri, restaurante, cluburi sau alte spatii cu destinatie similara,…

- Te anunțam din timp ca sa-ți poți organiza cumparaturile in așa fel incat sa ai tot ce-ți trebuie pe masa de Craciun, dar și pentru festinul de Anul Nou. Una dintre cele mai importante locații in care ploieștenii iși fac cu predilecție cumparaturile sunt Halele Centrale. In perioada Sarbatorilor de…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca zilele dintre Craciun și Revelion nu sunt libere. "27,28,29 decembrie NU vor fi zile libere! Ministerul Muncii si Justitiei Sociale nu a elaborat...

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a vorbit in aceasta dimineața, la aproape un an de la fuga lui Sebastian Ghița in Serbia, despre stadiul anchetei in cazul acestuia, dar și despre protestul magistraților și despre demersul in premiera facut, mai exact, vizita in Malaezia. Reamintim ca fostul deputat…

- Doi soferi gorjeni s-au ales cu dosare penale chiar inainte de sarbatorile de iarna dupa ce s-au urcat bauti la volan. Acestia au fost amendati si lasati fara permisele de conducere. Soferii au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgenta...

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a organizat, la finalul saptamanii trecute, o acțiune caritabila, in care aproape 100 de copii din comuna Dragoiești au primit cadouri de Craciun. „Sarbatorile de iarna sunt, probabil, cel mai potrivit moment de a aduce bucurie persoanelor dragi noua. Insa,…

- Presedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi intrebat Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude…

- Timp de trei zile, polițiștii au acționat în incinta supermarketurilor care comercializeaza pomi de Craciun pentru a verifica daca sunt îndeplinite toate condițiile legale în ceea ce privește exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea brazilor. Pentru neregulile…

- Situație tensionata intre Florin Salam și Roxana Dobre, dupa intalnirea pe care cei doi au avut-o zilele trecute. In urma cu o saptamana, bruneta a fugit la Praga. Cei doi s-au intalnit in acest weekend, insa potrivit apropiaților nu pare ca exista cale de impacare intre ei. Mai mult, Florin Salam i-ar…

- Ziua de luni debuteaza cu concerte de colinde susținute de elevii de la Colegiul Tehnic Napoca sau Liceul teoretic “Lucian Blaga”. Vor mai urca pe scena și prichindeii de la Gradinița Țandarica, iar seara se va încheia cu un concert de blues susținut de G Brothers. Poate…

- Va așteptam cu drag la Chateau Vartely pe 24 decembrie la petrecerea Magic Christmas Lights sa savuram magia serii de Craciun cu miros de brad. Va invitam sa petreceți alaturi de noi, insoțiți de cei dragi aceasta sarbatoare, sa ne impartașim ganduri frumoase și sa simțim adevaratul spirit al sarbatorii.…

- O gluma sau pur și simplu nevoia de a avea un cauciuc pictat in alb cu steluțe aurii l-a indemnat pe unul (sau mai mulți) dintre locuitorii sau trecatorii Timișoarei sa ia cu el cauciucul din pomul de Craciun marca EcoStuff, din Piața Libertații din Timișoara. Bradul din materiale reciclabile…

- Va invitam sa revedeti primele trei editii ale Festivalului de Datini si Obiceiuri de Craciun de la Carei organizat de Despartamantul ASTRA Carei. http://www.buletindecarei.ro/2014/12/prima-editie-a-festivalului-de-datini-si-obiceiuri-de-craciun-carei-2014.html http://www.buletindecarei.ro/2015/12/traditii-ancestrale-si-eveniment-caritabil-la-festivalul-de-datini-astra-carei-2015.html…

- In casa fostei prezentatoare de la "Te vreau langa mine" si a sotului ei incepe sa se simta tot mai mult atmosfera de Craciun. Si asta pentru ca in aceasta seara, cei doi parinti s-au apucat sa faca primul brad din viata fetitei lor, Victoria. Tavi Clonda a facut publica o imagine dinainte de a fi gata…

- Pe scena Filarmonicii Banatul din Timișoara vor urca Petrica Moise, Aura Twarowska din Viena, Narcisa Brumar, Dan Pataca. Aceștia vor fi susținuți de Diana Zaharie, Alin Stanis, Marius Zaharia, Gelu Dobrea, Cosmin Horvath Gavrila, Radu Mihai Ghebaure, sub bagheta și coordonarea muzicala a Mihaelei…

- “Norpi si darul de Craciun” este o carte pentru copii si, in aceeasi masura, pentru parinti. Aduce in discutie tema cunoscuta a copilului care nu primeste suficienta atentie de la parinti, acestia din urma fiind prinsi in viata cotidiana urbana. Astfel, copilul isi creeaza lumea lui magica, unde se…

- Fiindca are pamant, n-are ajutor social. Și pentru ca n-are ajutor social și nici vreo pensioara, cat de mica, Georgeta Neacșu, de 68 de ani, din Jitia de Jos, nu este nici asigurata medical. In dimineața in care am intalnit-o, aceasta era cea mai mare suparare a sa... Nu se simțea…

- Luminitele de sarbatori din Capitala nu vor mai fi aprinse miercuri seara, ca omagiu adus Regelui Mihai I. In cursul acestei zile, pe marile bulevarde a fost deja arborat in berna drapelul Romaniei.

- Fiecare popor din Europa are un desert traditional de Craciun, care nu este doar un fel de mancare. Este un simbol care are in spate o poveste, o legenda, motiv pentru care a dainuit peste secole, scrie altfel.md

- O tanara din Arizona, a primit un bacșiș generos in valoare de 2.000 de dolari. Barbatul care a lasat aceasta suma uriașa a avut de achitat o nota de plata in valoarea de 17 dolari pentru un mic dejun care consta in șunca și oua. Potrivit stirileprotv.ro, langa banii lasați de barbat se regasea…

- Ieri, 11 decembrie 2017, in jurul orelor 22.10, polițiștii Secției 9 Politie Rurala Cimpeni, in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe DN 75, pe raza orasului Campeni, au oprit o autoutilitara ce transporta brazi de Craciun. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Elevii și profesorii Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava organizeaza luni, 18 decembrie, un eveniment cultural de binefacere, gazduit de sala cinematografului Modern, de la orele 18.00.Pe langa concertul cu specific de Craciun, evenimentul cuprinde și o expoziție cu vanzare, cu lucrari ...

- Gigi Becali nu este indiferent la problemele oamenilor, iar cei care ii cer ajutorul nu primesc niciodata un refuz. Magda Coman este o tanara, care se afla in scaun cu rotile si are nevoie de o operatie, iar latifundiarul nu a ramas indiferent si s-a oferit sa o ajute.

- Liderul Sindicatului Energia Turceni, Eugen Iovan, sustine ca minerii si energeticienii ar putea incasa bani mai multi in preajma sarbatorilor de iarna. Sindicalistii si administratia CEO au decis, in acest an, majorarea primei de Mos Nicolae de la 100 la 150 de lei. Eugen Iovan spune…

- Fostul internațional roman Mihai Neșu, imobilizat din 2011 intr-un scaun cu rotile in urma unui accident suferit la un antrenament al echipei Utrecht, a primit un ''Premiu de merit'' din partea FIFPro, in cadrul Adunarii Generale a sindicatului internațional al fotbaliștilor, potrivit site-ului organizației.

- E vremea cadourilor și toata lumea cauta cele mai frumoase și mai speciale daruri pentru cei dragi. Ce-ar fi sa oferiți, in acest an, obiecte lucrate cu suflet de mamici talentate și cu inima mare? Comunitatea Mamicilor Mai Tari ca Google pune la cale un targ de Craciun special.

- Ana Odagiu nu este nerabdatoare sa petreaca sarbatorile de iarna. Actrita a marturisit ca retraieste in fiecare an moartea tatalui ei si ca, in general, de Craciun e mereu singura. Lista ghinioanelor de Craciun a fost completata de un accident, iar acum s-a despartit si de iubit.

- Asociatia Pro Terra Barcensis promoveaza regiunea Țarii Barsei prin intermediul culturii imateriale a ceangailor. Evenimentul va avea loc in cadrul Targului de Craciun organizat in perioada 9-10 decembrie in Sacele (B-dul. Brașovului nr. 105), dupa urmatorul program: Sambata: 13.00 Prezentare de carte:…

- Aceste programe informatice automatizate sunt intr-adevar in masura sa cumpere diverse produse pe internet intr-o fractiune de secunda, fiind mult mai rapizi decat orice fiinta umana, scrie Agerpres. Potrivit lui Charles Schumer, senator din partea statului american New York, acelasi scenariu se repeta…

- Miercuri seara, Andra a fost la Gala Elle ce a avut loc la Palatul Parlamentului, dupa care a fugit la o cantare, scrie wowbiz.ro. Citeste si Catalin Maruta a dezvaluit ce planuri de Craciun are pentru familia sa "Sunt racita de cateva zile, dar fac fata pentru ca-mi doresc sa fie totul…

- Iarna isi intra in pe deplin drepturi. De sambata seara, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. Din peisaj nu vor lipsi lapovita si ninsorile, dar si polei in Oltenia. Cu toate acestea meteorologii spun ca vom avea Craciun fara zapada, dar cu…

- Obiecte decorative și felicitari specifice sarbatorilor de iarna au fost valorificate de preșcolarii de la gradinița “Arici Pogonici” din Gherla. Este vorba despre prima ediție a Targului de Craciun “Copii harnici, parinți darnici!”, un eveniment caritabil care a mobilizat copiii, parinții și cadrele…

- Batranii din cadrul Centrului de Asistența Suseni au beneficiat astazi de un porc de Craciun sacrificat in mod tradițional. Conducerea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj a organizat special pentru aceștia evenimentul intitulat „Impreuna de Sarbatori“, in cadrul caruia…

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orașul unde s-a nascut Iisus, în semn de protest fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters.

- Daca sunteți în cautarea unor brazi sau decorațiuni de Craciun, magazinul online eMAG va pune la dispoziție numeroase oferte foarte avantajoase. Pentru a profita de toate reducerile eMAG la brazi de Craciun, intrați aici. Magazinul online eMAG ofera atât brazi naturali,…

- Asociația Turda Liberala lanseaza un proiect de suflet, intitulat: „Doneaza sange, daruiește cuiva inca un Craciun!”. Organizatorii anunța faptul ca acest proiect se dorește a deveni o obișnuinta in aceasta perioada

- Istoria handbalistica a ultimilor 10 ani nu consemneaza nici un meci intre Minaur si Dinamo, in Cupa Romaniei. Sortii au facut insa ca luna decembrie sa le aduca suporterilor baimareni drept cadou doua meciuri pe teren propriu cu vechea rivala, la distanta de o saptamana. Primul dintre ele se desfasoara…

- Scandalul din PSD pare fara sfârsit, iar Mihai Tudose ar putea avea soarta fostului premier Sorin Grindeanu. Tot mai multe voci din partid spun ca Mihai Tudose trebuie sa respecte liniile partidului sau sa plece de la Palatul Victoria. De asemenea, în ultimele…

- Mai sunt cateva saptamani pana la Craciun si un ONG elvetian, Solidar Suisse, pune in garda parintii atunci cand fac cadouri jucarii. Este vorba in special despre papusile Barbie de sub marca Mattel, G.I.Joe (un erou al unui film serial) de la Hasbro si jocurile Disney, tote fabricate in China.

- 533 de adulți și copii au primit ingrijiri medicale la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad in minivacanța de 1 Decembrie. Din cei 533 de pacienți inregistrați la UPU in perioada 30 noiembrie – 4 decembrie, 404 au fost adulți, iar restul copii (129).…

- Corina Matei, artista din Valcea care transforma foile de porumb in obiecte de arta, și-a cultivat aceasta pasiune inca din copilarie și este hotarata sa duca mai departe tradițiile populare. Tanara realizeaza figurine, ingerași și globulețe pe care le promoveaza la targurile de meșteri populari din…

- Din exces de zel sau lipsa de activitate sau, mai degraba, de teama sa nu-i prinda ca și anul trecut Sarbatorile de Iarna cu orașul negatiti, angajații de la Direcția de Administrare a Strazilor și Iluminat Public s-au apucat de impodobit, scrie realitateaoltului.ro. Ghirlandele festive au inceput…

- Consilierii locali din Motru, Gorj, au respins ieri un proiect de hotarare prin care edilul Gigel Jianu propunea organizarea de manifestari publice de Ziua Nationala, Craciun si Anul Nou. Cei care au respins proiectul compun majoritatea PSD-ALDE. Primarul Gigel Jianul este membru ...