Stiri pe aceeasi tema

- Solistul The Rolling Stones, Mick Jagger, a fost vazut in Miami, pentru prima data dupa ce s-a anuntat ca din cauza starii sale de sanatate a fost amanata seria de concerte pe care formatia britanica urma sa le sustina in Statele Unite si Canada, informeaza luni Press Association, potrivit Agerpres.…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, este așteptat sa participe la reuniunea Consiliului Arctic din 6 mai, în Finlanda, într-o demonstrație de angajament a Washingtonului fața de regiune, pe fondul preocuparii în creștere a SUA cu privire la interesele Chinei, a declarat vineri…

- Grupul Huawei Technologies a pledat joi nevinovat pentru 13 capete de acuzare aduse impotriva sa la un tribunal din New York, pe fondul tensiunilor dintre Washington si Beijing, transmite Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Uber și Lyft se pregatesc pentru listarea la bursa: ce așteptari…

- Compania chineza Huawei a intentat, joi, un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala, transmite Reuters. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas,…

- Adolescentii care consuma canabis prezinta un risc mai ridicat de a suferi de depresie si ganduri suicidare cand ajung la varsta adulta si ar trebui avertizati in legatura cu aceste riscuri de catre parinti si medici, au avertizat miercuri cercetatori de la Universitatea Oxford din Marea Britanie si…

- Un caine din rasa Fox Terrier cu par sarmos a castigat marti cel mai important premiu in cadrul Westminster Kennel Club Dog Show, un prestigios concurs de frumusete canina organizat in New York, la care au participat aproape 3.000 de patrupede, potrivit Reuters. Cainele castigator, pe…

- Un tribunal din SUA a ajuns marti la concluzia ca seful temutului cartel al drogurilor Sinaloa din Mexic, Joaquin ''El Chapo'' Guzman, este vinovat pentru toate cele zece capete de acuzare, printre care trafic de droguri, transmit Reuters si AFP. Verdictul, anuntat la capatul a trei…

- Un grup de parlamentari din Canada aflati intr-o vizita in China au cerut luni autoritatilor sa elibereze doi canadieni detinuti de luna trecuta, dar nu au avut succes, a relatat Canadian Broadcasting Corp, informeaza Reuters. Ottawa cere ca China sa-i elibereze imediat pe Michael Kovrig si Michael…