Stiri pe aceeasi tema

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, va fi suspus unei operatii la inima, saptamana aceasta, dupa ce turneul nord-american al grupului a fost amanat, potrivit unor surse citate de Reuters....

- Solistul The Rolling Stones, Mick Jagger, a fost vazut in Miami, pentru prima data dupa ce s-a anuntat ca din cauza starii sale de sanatate a fost amanata seria de concerte pe care formatia britanica urma sa le sustina in Statele Unite si Canada, informeaza luni Press Association. Rockerul veteran in…

- Muzicianul Chris Martin, solistul trupei britanice Coldplay, a obținut un ordin de restricție temporar impotriva unei femei care il harțuia și susținea ca are o relație amoroasa cu el, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax.Chris Martin a afirmat ca femeia i-a vizitat casa de mai multe…

- Billy Corgan, solistul trupei The Smashing Pumpkins, va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 8 iulie, scrie news.ro.William Patrick Corgan Jr. este cunoscut ca lider al trupei The Smashing Pumpkins, trupa pe care a infiintat-o in 1988. Cariera lui se suprapune cu cea a grupului impreuna…

- Liam Howlett, component al trupei The Prodigy, a confirmat luni ca vocalistul Keith Flint, colegul sau de trupa, s-a sinucis, relateaza EFE. Howlett a scris pe contul oficial de Instagram al grupului britanic, ca Flint "si-a pus capat vietii" dupa ce politia din Essex a informat in cursul diminetii…

- Keith Flint, solistul trupei britanice "The Prodigy", recunoscut pentru aparitia sa scenica socanta si pentru videoclipul "Firestarter", a murit la varsta de 49 de ani, scrie presa britanica. Surse apropiate...

- Solistul trupei Iris, Cristian Minculescu a intrat intr-un scandal monstru dupa ce au aparut informații ca ar fi impins un copil de 12 ani, prezent chiar la unul dintre concertele pe care artistul il susținea.

- DOLIU in lumea muzicii, la sfarșit de an! Din pacate, un mare ARTIST ne-a pasarit Tristețe in ultima zi din an in lumea muzicii . Solistul unei trupe foarte cunoscute a murit in noaptea de duminica spre luni in somn. Moartea lui Mike Taylor, solistul trupei „Walk off the Earth” a fost anunțat de mebrii…