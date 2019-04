Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inima, a anuntat joi seara revista Billboard, potrivit careia starul britanic, care a suportat o interventie chirurgicala la o valva cardiaca intr-o clinica din New York, se afla in prezent in convalescenta si are o stare de sanatate buna. Medicii au putut ajunge la acea valva cardiaca printr-o incizie realizata la nivelul arterei femurale, in cadrul unei proceduri minim invazive. Rockerul britanic se afla sub monitorizare permanenta, medicii dorind sa evite orice complicatii ce ar putea sa apara in urma interventiei,…