- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inima, a anuntat revista Billboard, potrivit careia starul britanic, care a suportat o interventie chirurgicala la o valva cardiaca...

- Trei frați și-au indepartat stomacul dupa ce o serie de analize au aratat ca toți trei erau purtatori ai unei gene canceroase care le-a ucis mama și o sora. Tahir Khan, in varsta de 44 de ani, Sophia Ahmed, in varsta de 39 de ani, și Omar Khan, in varsta de 27 de ani, au fost supuși unei intervenții…

- Oana Zavoranu și-a facut, de curand o operație de micșorare a sanilor, pentru a-i avea fermi și micuți, ca de adolescenta. Vedeta se simte cum nu se poate mai bine dupa intervenția chirurgicala suferita iar astazi a venit cu forțe proaspete in platoul emisiunii „Agenția VIP”.

- Chris Hughes este unul din tinerii care au participat in cadrul emisiunii Insula Iubirii de la ITV, formatul original care a fost preluat si in Romania, scrie ciao.ro. Fratele lui Chris Hughes de la Insula Iubirii are cancer testicular. Ben a fost consultat de un medic in timp ce se afla la…