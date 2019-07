Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „The Burnt Orange Heresy”, cu Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland si Mick Jagger in distributie, va fi proiectat in incheierea Festivalului de Film de la Venetia. Lumea artei si cea subterana se intrepatrund in thrillerul neo-noir al lui Capotondi, a carui actiune este plasata…

- Premierul Maia Sandu declara ca la ora actuala Guvernul ramburseaza mai mult pe piața interna decat se imprumuta, prin urmare exista un sold negativ. Sandu spune ca avem aceasta situație din cauza acțiunilor fostului Guvern, care din cauza propriilor ambiții și a lipsei resurselor externe s-a imprumutat…

- Sorana Cirstea a fost eliminata la Wimbledon in ambele probe pe care le-a avut de disputat, simplu si dublu, acordand apoi un interviu presei din Romania, in care a vorbit, printre altele, si de o posibila revenire in echipa nationala de Fed Cup, dar si de alegerea lui Ion Tiriac in postura de presedinte…

- Actrita italiana Sophia Loren, in varsta de 84 de ani, se intoarce pe marele ecran dupa o absenta de noua ani, intr-un film regizat de fiul ei, Edoardo Ponti. Starul va juca rolul unei femei in scaun cu rotile care are grija de niste copii de prostituate in "The Life Before Us", un film regizat de Edoardo…

- Chris Hemswort a confirmat ca renunța la Hollywood. Starul din seria "Avengers" a spus ca a luat aceasta decizie pentru ca vrea sa-și petreaca mai mult timp alaturi de familie. Actorul australian, cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Thor pe care l-a jucat in franciza "Avengers", spune ca vrea sa-și…

- Actorul Nicolas Cage, in varsta de 55 de ani, va primi Trofeul Transilvania pentru contribuția adusa cinematografiei mondiale, in cadrul celei de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Starul din „Leaving Las Vegas”, rol pentru care acesta deține un Oscar și un Glob de Aur,…

- Solistul trupei The Rolling Stones a primit unda verde de la medici pentru a-si relua turneul american. Jagger, in varsta de 75 de ani, caruia medicii i-au recomandat o perioada de odihna in vederea recuperarii dupa operatia de inlocuire a unei valve cardiace, a fost ”declarat sanatos”. ”Mick este incantat…