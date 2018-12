In urma cu numai doi ani, legendarul solist de la Rolling Stones, Mick Jagger, iși parasea iubita care abia ii daruise al optulea copil, pentru o tanara de doar 22 de ani. Iata ca roata s-a intors și tinerica l-a lasat pentru un miliardar francez. Este vorba despre Nicolas Berggruen, in varsta de 57 de... Read More Post-ul Mick Jagger, parasit de tinerica de 23 de ani pentru un miliardar care ii seamana leit apare prima data in TaBu .