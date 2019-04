Stiri pe aceeasi tema

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inima, a anuntat joi seara revista Billboard, potrivit careia starul britanic, care a suportat o interventie chirurgicala la o valva cardiaca intr-o clinica din New York, se afla in prezent in convalescenta si are o stare de…

- La inceputul saptamanii, presa internationala anunta ca Mick Jagger, indragitul component al trupei „The Rolling Stones” va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru a i se inlocui o valva cardiaca. Artistul in varsta de 75 de ani se simtea extrem de rau atunci!

- Solistul legendarei trupe Rolling Stones a fost operat cu succes in America. Acesta a suferit o intervenție la inima. Mick Jagger, in varsta de 75 de ani, a suferit o intervenție chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace. Acesta a fost operat joi la un spital din New York. "Se odihnește și se…

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger (75 de ani), a fost supus unei interventii chirurgicale la inima, vineri, 5 aprilie. Apropiati ai artistului au dezvaluit care este starea lui de sanatate actuala.

- La 75 de ani, solistul trupei The Rolling Stones va suporta o interventie chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace in aceasta saptamana, la New York. Legendarii rockeri britanici urmau sa inceapa in Statele Unite turneul “No filter tour”, cu 17 date anuntate, la Miami, pe 20 aprilie, dar spectacolele…

- Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, in varsta de 75 de ani, ar putea fi supus unei intervenții chirurgicale pe cord, pentru implantarea unui stent, saptamana aceasta, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Informația a fost facuta publica de platforma americana The Drudge,…

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, va fi suspus unei operatii la inima, saptamana aceasta, dupa ce turneul nord-american al grupului a fost amanat, potrivit unor surse citate de Reuters.

- Mick Jagger, indragitul component al trupei „The Rolling Stones” urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Din primele informații oferite de presa internaționala, se pare ca acest lucru se intampla la scurt timp dupa ce turneul nord-american al trupei a fost amanat.