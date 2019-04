Stiri pe aceeasi tema

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inima, a anuntat joi seara revista Billboard, potrivit careia starul britanic, care a suportat o interventie chirurgicala la o valva cardiaca intr-o clinica din New York, se afla in prezent in convalescenta si are o stare de…

- Florin Busuioc a ajuns din nou la spital, dupa ce in luna noiembrie a anului trecut, prezentatorul tv a suferit un infarct pe scena teatrului din Craiova. De data asta, medicii i-au montat al doilea stent la inima. In urma cu cateva luni, medicii au intervenit de urgența și din fericire au reușit sa-l…

- Andreea Balan a depașit cu bine o etapa foarte grea, in care s-a zbatut la propriu intre viața și moarte, dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, nu se va intoarce foarte curand pe scena sau, cel puțin, așa afirma persoane din anturajul…

- Surse din anturajul artistei au afirmat, pentru wowbiz.ro, ca aceasta va fi nevoita sa astepte sase luni pana se va putea intoarce pe scena. „Din ceea ce am inteles, va fi nevoita sa astepte cel putin sase luni pana se va intoarce pe scena. Ba chiar mai mult, Andreea nu va avea voie sa faca niciun fel…

- George Burcea, sotul Andreei ar fi fost martor la scena in care artista era resuscitata. Inima i s-a oprit și Andreea a intrat in stop cardio-respirator chiar pe masa de operație. A fost in stare de soc si nu a parasit spitalul nicio clipa. Cantareata a fost la un pas de moarte, dupa o complicatie care…