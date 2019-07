Mick Jagger l-a ironizat pe Donald Trump în timpul unui concert The Rolling Stones Trump a fost intens ironizat dupa ce a spus in discursul sau ca armata americana "a cucerit aeroporturile" in 1775 - cu peste un un secol inainte de inventia avionului. 'In iunie 1775, Congresul Continental (primul guvern al SUA - n.red.) a creat o armata unificata din fortele revolutionare care isi asezasera tabara in jurul Bostonului si al New York-ului. Armata continentala a infruntat o iarna aspra la Valley Forge, si-a aflat gloria dincolo de apele din Delaware si a cucerit victoria de la Cornwallis in Yorktown. Armata noastra a stapanit aerul, a atacat meterezele, a cucerit aeroporturile,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

