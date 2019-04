Mick Jagger intra la cutit

Stiri pe aceeasi tema

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va suporta o interventie chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace in aceasta saptamana, formatia fiind nevoita din acest motiv sa isi anuleze turneul in Statele Unite, a informat agerpres.ro.

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va suporta o interventie chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace in aceasta saptamana, la New York, iar medicii se asteapta ca rockerul britanic sa beneficieze apoi de o recuperare completa, a dezvaluit luni site-ul american Drudge Report,…

- Solistul The Rolling Stones, Mick Jagger, a fost vazut in Miami, pentru prima data dupa ce s-a anuntat ca din cauza starii sale de sanatate a fost amanata seria de concerte pe care formatia britanica urma sa le sustina in Statele Unite si Canada, informeaza luni Press Association. Rockerul veteran in…

- Solistul The Rolling Stones, Mick Jagger, a fost vazut in Miami, pentru prima data dupa ce s-a anuntat ca din cauza starii sale de sanatate a fost amanata seria de concerte pe care formatia britanica urma sa le sustina in Statele Unite si Canada, informeaza luni Press Association, potrivit Agerpres.…

- Niciun supravietuitor dupa prabusirea mai multor aeronave in Etiopia, Statele Unite si Columbia, zeci de raniti in turbulente in timpul unui zbor spre New York. Niciuna dintre cele 157 de persoane aflate la bordul unui avion al companiei Ethiopian Airlines prabusit in zbor spre Nairobi nu a supravietuit.…

- Dupa viscolul de la inceputul saptamanii, un strat de omat de peste 33 de centimetri s-a depus in statul New York si in vecinele New Jersey si Connecticut. In metropola New York a fost declarat un avertisment de periculozitate asupra deplasarilor cu transportul in comun, scolile publice si cele universitare…

- Bulgaria a extradat in Statele Unite un hacker rus inculpat de un tribunal american pentru o frauda informatica vasta si complexa, a anuntat sambata ambasada rusa la Washington, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa impunerea taxei pe lacomie:…