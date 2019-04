Stiri pe aceeasi tema

- Solistul legendarei trupe Rolling Stones a fost operat cu succes in America. Acesta a suferit o intervenție la inima. Mick Jagger, in varsta de 75 de ani, a suferit o intervenție chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace. Acesta a fost operat joi la un spital din New York. "Se odihnește și se…

