- Mick Jagger a revenit pe scena, vineri, la Chicago, in primul concert dupa operatia la inima suferita in aprilie, motiv pentru care The Rolling Stones a amanat turneul nord-american, scrie Reuters.

- Mick Jagger a revenit pe scena dupa ce a suferit o operație pe cord in luna aprilie. Solistul de la Rolling Stones parea incantat ca și-a revenit și a impartașit aceste momente cu fanii sai intr-un story, pe Instagram. Artistul repeta la chitara pentru un spectacol pe care trupa l-a susținut vineri…

