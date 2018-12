Micile secrete care te pot ajuta să ai un Crăciun fericit Iluzia existentei lui Mos Craciun dispare odata cu varsta, insa ceea ce nu dispare este sentimentul de anticipare pozitiva si entuziasm, cand ne gandim la atmosfera feerica a sarbatorilor de iarna. Aceste stari pozitive apar, de obicei, la oamenii care asociaza Craciunul cu un timp de calitate petrecut cu apropiatii, in baza experientelor anterioare, din anii trecuti. In acelasi timp, exista si cazuri in care, poate pentru persoanele singure sau cele care nu au avut experiente placute anii anteriori, sarbatorile sunt asociate cu stres, neliniste, ganduri negative. Articolul integral pe ZIARE.COM… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

