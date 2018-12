Micii producatori de energie electrica au, in sfarsit, un cadru legal de functionare

Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica generata din surse regenerabile de persoanele fizice, asa-numitii prosumatori, ar trebui preluata in retea de la 1 ianuarie 2019, factura urmand sa fie compensata, insa nici Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE), nici furnizorii nu stiu cum poate fi realizat practic acest lucru.…

- Vești bune pentru romani! Nu se scumpesc mai gazele și energia electrica. Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, in regim de serviciu universal, nu va fi modificat de la 1 ianuarie 2019 si va ramane la acest nivel pana la 30 iunie anul viitor, a declarat Claudiu Dumbraveanu, director…

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a lansat, in sfarsit, in dezbatere publica un proiect de ordin care le va permite romanilor sa vanda, fara a-si face firma, energia electrica produsa acasa, cu ajutorul panourilor fotovoltaice de pe acoperis sau al altor dispozitive…

- Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, in regim de serviciu universal, si pretul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, nu va fi modificat de la 1 ianuarie 2019 au afirmat reprezentanti ai Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), care au anuntat de cand…

- Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici, in regim de serviciu universal, nu va fi modificat de la 1 ianuarie 2019 si va ramane la acest nivel pana la 30 iunie anul viitor, a declarat, marti, Claudiu Dumbraveanu, director Directia Generala Piata de Energie si Preturi din cadrul Autoritatii…

- Brașovenii care si-au instalat acasa panouri fotovoltaice in speranta ca, asa cum prevede si legea, vor primi bani pentru surplusul de energie produsa care estre varsata in retea, mai au de asteptat. Termenul pana la care ANRE trebuia sa reglementezre activitatea lor a expirat saptamana trecuta, si…