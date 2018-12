Michelle Obama, decizie privind turneul în Europa după moartea lui George Bush "Este important pentru mine sa ma alatur familiei Bush pentru a celebra viata exemplara a presedintelui George H.W. Bush. Din pacate, acest lucru face imposibile vizitele mele la Paris si Berlin", a scris Michelle Obama pe Twitter. Ea urma sa se afle la 5 decembrie la Paris si la 6 decembrie la Berlin. "Am fost extrem de emotionata de entuziasmul starnit de cartea mea de memorii si ma angajez sa reprogramez calatoria pentru anul viitor", a adaugat ea. Intr-un al doilea mesaj, ea si-a exprimat speranta ca "cititorii si detinatorii de bilete vor intelege decizia mea privind dorinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Amazon din Europa au protestat de Black Friday impotriva condițiilor de munca nedrepte. Dupa demonstrațiile similare de Prime Day din iulie, muncitorii din Spania, Italia, Germania și Marea Britanie au...

- Numerosi romani din diaspora se organizeaza acum pe retelele de socializare sa vina impreuna acasa, in Romania, de 1 Decembrie. Tot pe 1 decembrie va avea loc un nou amplu miting de protest in Piata Victoriei. Romanii din grupul „Diaspora europeana” de pe Facebook se organizeaza pentru a forma coloane…

- Noua carte scrisa de Michelle Obama, "Becoming", a fost vanduta in peste 1,4 milioane de exemplare in toate formatele in primele sapte zile de cand a ajuns pe rafturi, pe 13 noiembrie, relateaza CNN. Memoriile fostei prime doamne despre originile ei din Chicago si timpul petrecut la Casa Alba sunt populare…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…

- Americanii s-au grabit la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea in acest scrutin extrem de important pentru președintele Donald Trump. In cadrul alegerilor urmeaza sa se decida daca republicanii lui Trump iși vor menține puterea asupra Congresului. Este prima ocazie pentru electoratul american…

- Numarul romanilor din strainatate care au votat la referendumul pentru revizuirea Constitutiei este deja mai mare decat al celor care au mers la vot pe 11 decembrie 2016, la alegerile parlamentare, conform cifrelor publicate de BEC. Astfel, un numar de 121.119 de romani din diaspora au votat…

- Un numar de 3.346 de cetateni romani au votat in strainatate la referendumul pentru redefinirea familiei pana la ora 10,00, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. Potrivit BEC, la sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste electorale suplimentare.…