- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, lanseaza un nou atac pe Facebook, la adresa președintelui Klaus Iohannis in scandalul numirii noului șef al Statului Major al Armatei, susținand ca a incercat sa-l contacteze pe șeful statului direct, inainte de CSAT, insa i s-a raspuns ca "președintele este ocupat".

- AS Roma nu a reusit sa produca surpriza, iar Juventus are 16 victorii din 17 posibile in acest sezon din Serie A. Campioana Italiei s-a impus pe teren propriu cu 1-0, iar sigurul gol al partidei a fost marcat de Mandzukic.

- Spiritul sarbatorilor de iarna se simte și la Famous Production, unde intreaga echipa a aranjat studioul in haine de sarbatoare. In episodul trei din #MiercuriLaFamous – Christmas Edition, Randi și gașca de la Famous impodobesc bradul la studio și ne arata ce cadouri au primit de la Secret Santa. Este…

- Consiliul Concurentei a anuntat, luni, ca nu a primit nicio sesizare de la institutiile publice referitoare la posibile intelegeri ilegale intre banci in ceea ce priveste creditarea companiilor. Reactia autoritatii vine dupa atacul lansat, duminica, la adresa bancilor, de catre presedintele PSD, Liviu…

- In vara acestui an, o crima soca atat intreaga lume. Iulia, o romanca de 15 ani, a fost ucisa de fostul iubit, intr-un parc din Germania. La cateva luni atunci, noi detalii cutremuratoare ies la iveala. Se pare ca Matyu, barbatul care a omorat-o cu sange rece, si-a anuntat crima pe contul personal de…

- O aplicatie de intalniri online i-a schimbat viata - la propriu - unei tinere din Statele Unite. Iubitul ei, pe care l-a cunoscut intamplator pe internet si cu care formeaza un cuplu de 2 ani, a fost cel care i-a donat un rinichi atunci cand a avut nevoie de un transplant.