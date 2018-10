Michelangelo, Pieta, iluminare cu becuri LED

Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a reinnoit sistemul de iluminat al uneia dintre bijuteriile bazilicii San Pietro: sculptura la Pieta a lui Michelangelo Buonarroti, care a fost dotata cu becuri LED de ultima generatie, a informat luni Vaticanul intr-un comunicat citat de EFE preluata de Agerpres. Fabbrica di San…

- Vaticanul a reinnoit sistemul de iluminat al uneia dintre bijuteriile bazilicii San Pietro: sculptura la Pieta a lui Michelangelo Buonarroti, care a fost dotata cu becuri LED de ultima generatie, a informat luni Vaticanul intr-un comunicat citat de EFE. Fabbrica di San Pedro, care gestioneaza celebra…

- Un vapor comercial grecesc din anul 400 inainte de Hristos a fost descoperit, marti, pe fundul Marii Negre, in stare exceptionala de conservare. Este vorba despre cea mai veche epava "intacta" din lume, potrivit expeditiei anglo-bulgare care a gasit-o, scrie AFP."Nu m-as fi gandit niciodata…

- Primul incident a avut loc la 48 de ore de cand statuia a fost dezvelita. Atunci, cineva a scris "Hraniti oamenii fara casa mai intai" cu spray pe trotuar, iar "RIP DB" a fost pictat pe zidul din spate. Pe monument a fost pulverizata vopsea. Sculptura a fost finantata prin granturi si printr-o campanie…

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, sub egida Consiliului Judetean Hunedoara, va invita sa participați miercuri, 26 septembrie 2018, ora 12.00, la vernisajul expoziției de restaurare „ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL” organizata in Palatul Magna Curia. Expozitia cuprinde obiecte…

- Dr. Laura Troșan, restaurator textile în cadrul Laboratorului de Restaurare și Conservare al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, a fost premiat la Salonul Național de Restaurare 2018. Laboratorul de Restaurare și Conservare din cadrul Muzeului Olteniei Craiova…

- Fundatia "Printul de Wales" deruleaza Scoala de Vara cu tema "Restaurare vs Conservare", la care participa 20 de tineri arhitecti, ingineri si studenti romani la arhitectura, in Medias, pana pe 7 septembrie, informeaza un comunicat al Fundatiei, transmis, miercuri, AGERPRES. "Patrimoniul arhitectural…

- In urma unei razii efectuate in jurul pietelor din CUG sI Nicolina, politistii de frontiera ieseni au gasit in doua autoturisme sute de pachete cu tigari de contrabanda. Cantitatea de tigari tocmai fusese cumparata de la contrabandistii din cele doua piete, iar politistii Biroului de Prevenire si Combatere…