- Compozitorul, aranjorul și dirijorul francez Michel Legrand, creatorul temelor filmelor ”Umbrelele din Cherbourg” și ”Domnișoarele din Rocherfort”, a decedat în aceasta noapte la Paris, la vârsta de 86 de ani, a anunțat sâmbata purtatorul sau de cuvânt,…

- Eliminarea parului in exces de pe anumite zone ale corpului sau obținerea unei epilari totale de durata, cu efecte vizibile și net superioare metodelor clasice se poate realiza astazi cu maximum de eficiența in cabinete cosmetice specializate, așa cum este și salonul profesional de infrumusețare – 1…

- Chanel a decis sa renunțe la produsele din piele de animale exotice și a devenit, astfel, primul brad de lux czare a facut acest pas. Totodata, el a emliminat și blanurile naturale din colecțiile sale. Bradul a folosit rar piele de crocodil, șoparla, șarpe, pisica de mare și blanuri naturale, insa a…

- Axat pe tema „Ani de liceu”, balul bobocilor din acest an de la Liceul de Arta „Stefan Luchian”, care a avut loc miercuri seara, a oferit momente foarte atent lucrate pentru a crea publicului senzatia de intoarcere in timp.

- Serena Williams și-a pierdut cumpatul in timpul finalei pierdute la US Open dupa ce arbitrul Carlos Ramos a penalizat-o cu un game din cauza indicațiilor primite de americanca din partea antrenorului Patrick Mouratoglou. Serena a reacționat dur, numindu-l pe arbitru „hoț” și „mincinos”. Dupa scandal, sportiva…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu le-a cerut lui Klaus Iohannis si Vioricai Dancila sa clarifice daca dobandirea de catre FDGR a calitatii de succesor in drepturi fata de Grupul Etnic German a incalcat Tratatul de Pace de la Paris, din 1947, care prevedea masuri impotriva organizatiilor fasciste.

- Rafael Nadal, 1 ATP, 32 de ani, revine azi in circuit dupa accidentarea suferita la genunchi in urma cu doua luni, la US Open. Ibericul e insa in mare pericol sa piarda șefia clasamentului ATP. Dominația lui Nadal a inceput sa fie din ce in ce mai amenințata de Novak Dkokovic, sarbul care are o serie…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 1 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti vor evolua, in premiera, dirijorul Rasvan Cernat și pianistul Madalin Voicu Jr. In program: Wolfgang Amadeus Mozart –…