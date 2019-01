Stiri pe aceeasi tema

- O Franta desconsiderata pentru incapacitatea sa de a-si reduce cheltuielile publice, o Germanie slabita de sfarsitul domniei Merkel: cele doua motoare principale ale Europei sunt la ralenti. Alte tari, cum ar fi Olanda sau Irlanda, ar putea prelua stafeta, potrivit Le Echos , citat de Rador.

- Anamaria Prodan, impresarul lui Dennis Man, susține ca echipe importante din Europa se lupta pentru semnatura atacantului de 20 de ani de la FCSB. "Vreau ca Moșul sa-mi aduca realizarea transferurilor lui Stanciu și Man. Vreau sa-l duc pe Man in Franța la o echipa de super-super top sau in Anglia la…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat Spitalulul Clinic pentru copii "dr. Victor Gomoiu", unde a discutat cu medicii angajati la sectiile nou-infiintate de ortopedie si chirurgie. Multi dintre acestia au studii efectuate in Franta si Italia, si sunt foarte incantati de conditiile oferite de…

- Suspectul in varsta de 29 de ani este cunoscut de autoritatile franceze ca fiind islamist radicalizat, a mentionat purtatoarea de cuvant.Aceasta a mai precizat ca autoritatile germane coopereaza indeaproape cu cele din Franta in acest caz, in contexul operatiunii de amploare lansate pentru…

- Urmatorul roman al scriitorului Michel Houellebecq, considerata cartea-eveniment a sezonului literar de iarna din Franta, se va intitula "Serotonine", au anuntat miercuri reprezentantii editurii Flammarion, citati de AFP. Romanul va avea 347 de pagini si va fi lansat pe 4 ianuarie 2019,…

- "Fiat-ul a trecut pe langa mine, ne-a depasit. Apoi am auzit o bubuitura si am apasat frana. Mi-am pus vesta si m-am dat jos. Am vazut ca soferul de camion era ok, s-a dat jos singur din cabina. Am mers la masina mica, nu misca nimic, am zis gata, o nenorocire, m-am asteptat la ce e mai rau. Atunci…

- O fetita de 9 ani a fost salvata din masina mamei ei de un sofer roman de TIR, pe o autostrada din Franta. Un accident teribil a avut loc luni de dimineata pe A1, intre Arras si Paris, in directia Lille, iar soferul roman a fost printre primii oameni ajunsi la locul in care

- Expropierile se vor face în baza unei Hotarâri de Guvern în motivarea careia se explica de ce trebuie redimensionata baza care oricum a fost introdusa într-un program de modernizare de catre US Air Force. Americanii au anuntat ca investesc 40 de milioane de dolari. Nici…