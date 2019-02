Michel Cohen va transmite Congresului că Trump este un escroc și un trișor Fostul avocat al liderului de la Casa Alba Michael Cohen intenționeaza sa spuna Congresului, la audierile de miercuri, ca președintele Donald Trump este &"un escroc&" și &"un trișor&" care știa ca unul dintre vechii sai consilieri comunica cu WikiLeaks și l-a instruit sa minta în ceea ce privește proiectul Trump Tower din Moscova, a carui construcție era luata în calcul în timpul campaniei electorale din 2016.



Declarația ar urma sa fie facuta de fostul avocat al președintelui Donald Trump la audierile din fața unei comisii a Camerei Reprezentanților

Sursa articol: hotnews.ro

