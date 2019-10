Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat joi acordul ''just si rezonabil'' privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, convenit de Londra si UE, transmite AFP. ''Am obtinut un rezultat just si rezonabil care corespunde principiilor…

- Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, a estimat, duminica, ca "mai este inca mult de lucru" pentru a iesi din impas, cu 18 zile inaintea "divortului" planificat intre Regatul Unit si Uniune, relateaza France Presse. Cu toate acestea, el a calificat "constructive" negocierile care…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a acuzat marti pe premierul britanic Boris Johnson ca, dand vina pe altii pentru un posibil esec al negocierilor privind Brexit-ul, se joaca cu viitorul Europei, relateaza AFP. ''Boris Johnson, miza nu este sa castigi un joc de-a datul vinii…

- Ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, a declarat vineri, dupa o intalnire pe care a avut-o la Bruxelles cu negociatorul UE Michel Barnier, ca Marea Britanie si Uniunea Europeana „impartasesc acelasi obiectiv” in cautarea stabilirii unui nou acord de retragere, informeaza BBC.Barclay a…

- In convorbirile avute cu oficiali ai Comisiei Europene, negociatorul premierului, David Frost, a subliniat ca Regatul Unit cauta "sa se rupa in mod clar" de reglementarile organizatiei - o politica a noului guvern britanic care a alarmat unele capitale din UE. Avand in vedere ca aceasta noua viziune…

- Bruxellesul si Londra nu si-au schimbat pozitiile fata de Brexit in urma intalnirilor emisarului britanic David Frost cu inalti functionari europeni, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de AFP. Frost, consilier pentru Uniunea Europeana al premierului britanic Boris Johnson,…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…

- "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul Boris Johnson si, dupa ce l-a ascultat, i-a spus ca acordul de iesire este cel mai bun si singurul posibil pentru Uniunea Europeana", a declarat Boris Johnson. "El i-a oferit de asemenea asigurari ca executivul european este pregatit…